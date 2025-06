Nasce o filho de Richarlison! Veja a primeira foto do bebê: Nasceu o filho jogador Richarlison! Veja a foto do bebê: Bebê Mamãe|Do R7 15/06/2025 - 22h16 (Atualizado em 15/06/2025 - 22h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Richarlison revelou o nascimento do seu filho Bebê Mamãe

Nasceu o filho do jogador Richarlison com a sua noiva, a influenciadora Amanda Araújo. O bebê se chama Richarlison Júnior e é o primeiro filho do jogador e também de Amanda. O bebê nasceu me Maringá no Paraná e o casal mostrou lindas fotos do nascimento dele.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Viih Tube faz 1ª aparição depois das plásticas pós-parto

Eliana posa com caçula na festa da filha de Renata Capucci

Esposa de Max Verstappen exibe filhas juntas pela 1ª vez