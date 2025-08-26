Pai e madrasta de Isabella Nardoni surgem após anos! Veja: O pai e a madrasta da menina Isabella Nardoni, Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, reapareceram 17 anos depois da partida da... Bebê Mamãe|Do R7 26/08/2025 - 14h19 (Atualizado em 26/08/2025 - 14h19 ) twitter

Pai e madrasta de Isabella Nardoni reapareceram Bebê Mamãe

O pai e a madrasta da menina Isabella Nardoni, Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, reapareceram 17 anos depois da partida da garotinha. Eles apareceram andando tranquilamente pela cidade de São Paulo. E a mãe de Isabella, Ana Carolina Oliveira, desabafou sobre isso.

Para saber mais sobre essa história e o desabafo da mãe de Isabella, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

