Pai e madrasta de Isabella Nardoni surgem após anos! Veja:

O pai e a madrasta da menina Isabella Nardoni, Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, reapareceram 17 anos depois da partida da...

Bebê Mamãe|Do R7

O pai e a madrasta da menina Isabella Nardoni, Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, reapareceram 17 anos depois da partida da garotinha. Eles apareceram andando tranquilamente pela cidade de São Paulo. E a mãe de Isabella, Ana Carolina Oliveira, desabafou sobre isso.

Para saber mais sobre essa história e o desabafo da mãe de Isabella, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

