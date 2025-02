Poliana revela se está grávida de Leonardo e exibe foto Poliana respondeu se está grávida de Leonardo e fez um desabafo. Bebê Mamãe|Do R7 30/01/2025 - 20h27 (Atualizado em 30/01/2025 - 20h27 ) twitter

Poliana Rocha falou sobre se está grávida de Leonardo

A influenciadora Poliana Rocha revelou se está grávida do cantor Leonardo. Aos 48 anos, Poliana falou sobre este assunto após notícias de que ela estaria grávida. Poliana e o cantor já são pais de Zé Felipe que lhes deu três netos, Maria Alice, três anos, Maria Flor, dois anos, e José Leonardo, quatro meses.

Para saber mais sobre a resposta de Poliana e detalhes do relacionamento dela com Leonardo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

