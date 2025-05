Rafaella Justus surge com avô postiço que é igual ao Tralli! Rafaella Justus posa com avô postiço e semelhança com César Tralli chama a atenção! Bebê Mamãe|Do R7 21/05/2025 - 21h36 (Atualizado em 21/05/2025 - 21h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rafaella Justus posa com avô postiço, pai de César Tralli Bebê Mamãe

A adolescente Rafaella Justus posou em um lindo clique em família acompanhada de seu avô postiço. A jovem que está com 15 anos é filha da apresentadora Ticiane Pinheiro com o empresário Roberto Justus. Os famosos foram casados e ficaram juntos por cerca de oito anos até que em 2013 anunciaram a separação. Mesmo com o término, eles procuram manter uma boa convivência.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa linda história familiar!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Junior mostra a filha caçula nadando com colete e surpreende

Bruna Biancardi manda suposta indireta para Carol Dantas

Carol Peixinho exibe quarto do bebê pela 1ª vez e surpreende