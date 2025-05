Rodrigo Santoro mostra a bebê e a primogênita com cangurus Rodrigo Santoro mostra a bebê e primogênita brincando com cangurus! Bebê Mamãe|Do R7 20/05/2025 - 17h57 (Atualizado em 20/05/2025 - 17h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rodrigo Santoro mostra primogênita brincando com cangurus e a filha mais nova Bebê Mamãe

O ator Rodrigo Santoro surpreendeu ao mostrar a filha se divertindo com cangurus. Ele é pai orgulhoso de duas meninas. Ambas são frutos de seu relacionamento com a atriz e apresentadora Mel Fronckowiak. Apesar de serem bem cuidadosos com relação a mostrarem as herdeiras, às vezes, os papais abrem lindas exceções exibem os bons momentos ao lado delas.

Para saber mais sobre essa linda família e suas aventuras, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Sophie Charlotte posa na praia e gera dúvidas sobre gravidez

Bia Miranda mostra a bebê de volta na incubadora e desabafa

Nova decisão sobre padrasto de Henry Borel surge e pai fala