Sandy posa com a sogra no aniversário dela e surpreende Sandy surpreendeu ao surgir junto com a sua sogra na festa dela. Bebê Mamãe|Do R7 07/08/2025 - 15h59 (Atualizado em 07/08/2025 - 15h59 )

Sandy surgiu com a sua nova sogra Bebê Mamãe

A cantora Sandy fez uma raríssima aparição junto com a sua nova sogra. Ela também exibiu uma foto junto com o seu filho com o ex-marido Lucas Lima, o menino Theo de 11 anos. A cantora está namorando o médico Pedro Andrade há mais de um ano.

