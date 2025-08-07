Logo R7.com
Sandy posa com a sogra no aniversário dela e surpreende

Sandy surpreendeu ao surgir junto com a sua sogra na festa dela.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Sandy surgiu com a sua nova sogra Bebê Mamãe

A cantora Sandy fez uma raríssima aparição junto com a sua nova sogra. Ela também exibiu uma foto junto com o seu filho com o ex-marido Lucas Lima, o menino Theo de 11 anos. A cantora está namorando o médico Pedro Andrade há mais de um ano.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

