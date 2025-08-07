Sandy posa com a sogra no aniversário dela e surpreende
Sandy surpreendeu ao surgir junto com a sua sogra na festa dela.
A cantora Sandy fez uma raríssima aparição junto com a sua nova sogra. Ela também exibiu uma foto junto com o seu filho com o ex-marido Lucas Lima, o menino Theo de 11 anos. A cantora está namorando o médico Pedro Andrade há mais de um ano.
