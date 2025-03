Tatá Werneck posa com filha e faz tratamento pra 2ª gravidez Tatá Werneck mostra filha com Rafa Vitti e fala de tratamento para engravidar de novo! Bebê Mamãe|Do R7 16/03/2025 - 16h05 (Atualizado em 16/03/2025 - 16h05 ) twitter

Tatá Werneck mostra filha com Rafa Vitti e fala de tratamento para engravidar de novo

A apresentadora, atriz e humorista Tatá Werneck posou com a filha e surpreendeu. Ocorre que as duas estavam usando looks completamente iguais. Ela é mãe de uma garotinha. Clara Maria nasceu de seu relacionamento com o ator Rafael Vitti com quem ela é casada. A primogênita dos famosos completou cinco anos de idade e sempre que aparece ganha elogios dos fãs.

Para saber mais sobre a emocionante homenagem de Tatá e seus planos de aumentar a família, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

