Thaís Fersoza emociona ao fazer chá revelação dos sonhos na mansão Thaís Feroza faz lindo chá revelação na mansão e emociona. Bebê Mamãe|Do R7 20/08/2025 - 12h59 (Atualizado em 20/08/2025 - 12h59 )

Thaís Fersoza faz lindo chá revelação encanta Bebê Mamãe

A apresentadora Thaís Fersoza encantou ao fazer um lindo chá revelação para a sua cunhada, a influenciadora Gabi Luthai, esposa do empresário Teo Teló, irmão do cantor Michel Teló, marido de Fersoza. Os dois estão esperando seu segundo filho. Eles já são pais de um menino que agora foi promovido ao posto de irmão mais velho. O casal oficializou a união em 2022.

