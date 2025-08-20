Thaís Fersoza emociona ao fazer chá revelação dos sonhos na mansão
Thaís Feroza faz lindo chá revelação na mansão e emociona.
A apresentadora Thaís Fersoza encantou ao fazer um lindo chá revelação para a sua cunhada, a influenciadora Gabi Luthai, esposa do empresário Teo Teló, irmão do cantor Michel Teló, marido de Fersoza. Os dois estão esperando seu segundo filho. Eles já são pais de um menino que agora foi promovido ao posto de irmão mais velho. O casal oficializou a união em 2022.
A apresentadora Thaís Fersoza encantou ao fazer um lindo chá revelação para a sua cunhada, a influenciadora Gabi Luthai, esposa do empresário Teo Teló, irmão do cantor Michel Teló, marido de Fersoza. Os dois estão esperando seu segundo filho. Eles já são pais de um menino que agora foi promovido ao posto de irmão mais velho. O casal oficializou a união em 2022.
Não perca a chance de saber todos os detalhes desse emocionante momento! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.
Não perca a chance de saber todos os detalhes desse emocionante momento! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.
Leia Mais em Bebê Mamãe:
Leia Mais em Bebê Mamãe: