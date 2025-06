Thiaguinho posa com Fernanda Souza e se declara para ela Thiaguinho surpreendeu ao se declarar para a ex-esposa Fernanda Souza. Bebê Mamãe|Do R7 22/06/2025 - 15h36 (Atualizado em 22/06/2025 - 15h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Thiaguinho se declarou para sua ex-esposa Fernanda Souza Bebê Mamãe

O apresentador Thiaguinho surpreendeu ao posar junto com sua ex-esposa, a apresentadora Fernanda Souza. Ele também fez uma linda declara para a sua ex-esposa. A declaração do cantor veio alguns meses após ele anunciar que está esperando seu primeiro filho com a namorada, a influenciadora Carol Peixinho.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa história emocionante!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Ana Hickmann posa com filho e Edu em acampamento: “família”

Mãe acha desenhos perturbadores em livro de colorir do filho

Neymar mostra filha com Amanda Kimberlly e ela faz desabafo