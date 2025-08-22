Viviane Araújo mostra seu filho em apresentação na escolinha
Viviane Araújo mostra filho em apresentação de teatro na escolinha.
A atriz Viviane Araújo mostrou um lindo registro de seu filho fazendo uma apresentação de teatro na escolinha. A famosa é mãe orgulhosa de um menino. Joaquim, por enquanto, é seu único herdeiro. O garotinho está com dois anos de idade e é fruto do relacionamento com o empresário Guilherme Militão com quem ela é casada desde 2021.
