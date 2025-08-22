Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Viviane Araújo mostra seu filho em apresentação na escolinha

Viviane Araújo mostra filho em apresentação de teatro na escolinha.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Viviane Araújo mostra apresentação do seu filho na escola e impressiona Bebê Mamãe

A atriz Viviane Araújo mostrou um lindo registro de seu filho fazendo uma apresentação de teatro na escolinha. A famosa é mãe orgulhosa de um menino. Joaquim, por enquanto, é seu único herdeiro. O garotinho está com dois anos de idade e é fruto do relacionamento com o empresário Guilherme Militão com quem ela é casada desde 2021.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre essa emocionante apresentação!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.