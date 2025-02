Viviane Araújo posa com o filho e Belo faz declaração pra ela Viviane Araújo mostra seu marido e o filho e Belo fala sobre ela. Bebê Mamãe|Do R7 22/01/2025 - 21h46 (Atualizado em 22/01/2025 - 21h46 ) twitter

Viviane Araújo posa com seu filho e Belo fala sobre ela

A atriz Viviane Araújo posou ao lado de seu filho e seu marido e emocionou. A artista se declarou para sua família. Desde 2021, Vivi é casada com Guilherme Militão e, um ano depois, os dois se tornaram pais de Joaquim, que está com dois aninhos. O menino é a realização do sonho da maternidade da famosa.

Para saber mais sobre essa emocionante declaração e os detalhes da vida de Viviane Araújo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

