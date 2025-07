Como Darth Vader fez Christopher Reeve se tornar maior Superman da história Antes de brilhar no papel em 1978, Reeve contou com a ajuda do intérprete David Prowse para ganhar físico imponente Cinema|Do R7 13/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/07/2025 - 02h00 ) twitter

Christopher Reeve recebeu ajuda de David Prowse para se tornar Superman Reprodução/X/@sw_holocron

No universo da ficção, as galáxias de “Star Wars” e o planeta Krypton, lar do Superman, parecem distantes. Mas, nos bastidores de Hollywood, esses mundos se cruzaram de forma inesperada nos anos 1970.

Antes de se tornar o icônico Homem de Aço no filme “Superman” (1978), o ator Christopher Reeve precisou de uma ajudinha de ninguém menos que o vilão mais temido das estrelas: Darth Vader – ou, mais precisamente, David Prowse, o homem por trás da máscara do icônico personagem.

RESUMO DA NOTÍCIA Christopher Reeve se tornou o icônico Superman em 1978, mas precisava ganhar massa muscular.

David Prowse, o ator por trás de Darth Vader, treinou Reeve para transformar seu físico em seis semanas.

Reeve aumentou seu peso de 77 kg para 96 kg, seguindo uma dieta rigorosa e prática de exercícios.

Essa preparação não só melhorou seu físico, mas também sua confiança, solidificando seu legado como Superman. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Quando Christopher Reeve foi escalado para viver o super-herói, ele já tinha o charme necessário para o papel: olhos azuis marcantes, cabelo impecável e um maxilar que parecia esculpido.

Mas, com 1,95m de altura e apenas 77 kg, faltava ao ator o físico robusto que o Superman exigia. O diretor do filme, Richard Donner, chegou a descrevê-lo como uma “pequena criança mirrada” durante o teste de elenco.

Ainda assim, Donner viu potencial em Reeve e fez uma proposta: ele poderia interpretar o herói, desde que prometesse ganhar massa muscular antes das filmagens.

Para transformar o franzino Reeve no poderoso Homem de Aço, Donner recorreu a um reforço de peso. Ele ligou para David Prowse, o ator britânico que havia acabado de dar vida a Darth Vader em “Star Wars: Episódio IV – Uma Nova Esperança” (1977).

Além de ator, Prowse era fisiculturista, halterofilista e instrutor, tornando-o o parceiro ideal para a missão.

“Recebi uma ligação de Dick Donner e ele disse: ‘Você pode vir ao estúdio o mais rápido possível? Nós conseguimos um Superman’”, contou Prowse em uma entrevista resgatada pela Heat Vision.

Durante seis semanas, ele treinou Reeve intensamente, ajudando-o a sair dos 77 quilos iniciais para impressionantes 96 quilos, prontos para preencher o icônico uniforme azul e vermelho.

Uma dupla improvável

A parceria entre o herói e o vilão das telonas rendeu frutos não apenas físicos, mas também uma amizade genuína. “Ele era fantástico. Uma pessoa muito amável”, disse Prowse sobre Reeve. “Nós éramos como irmãos, nos demos super bem.”

Durante o treinamento, Reeve seguiu uma dieta rica em proteínas, com quatro refeições diárias e suplementos vitamínicos, enquanto trabalhava arduamente na academia sob a orientação de Prowse.

Reeve, que faleceu em 2004, destacou em uma entrevista a importância do físico para o papel. “Para esse personagem, você precisa começar de fora e trabalhar para dentro. Você pode fazer todo o trabalho interno que quiser, mas não será o Superman sem a força física para acompanhar.” Ele ainda completou: “Quanto mais forte eu fico, mais isso ajuda minha atitude mental em relação ao papel.”

Com o treinamento, Reeve não apenas ganhou músculos, mas também a confiança necessária para encarnar o super-herói que marcou gerações. Ele foi o primeiro a interpretar o Superman nas telonas, estrelando quatro filmes da franquia entre 1978 e 1987. Sua atuação definiu o personagem para o público e se tornou referência para todos que vieram depois.

Quase quatro décadas após “Superman IV: Em Busca da Paz” (1987), o manto do Homem de Aço passou para David Corenswet, que estreou na última quinta-feira (10) no novo filme Superman.

Assim como Reeve, Corenswet, com 1,93m, também se dedicou a ganhar massa muscular, chegando a cerca de 108 kg para o papel. No entanto, dessa vez, sem a ajuda do lendário David Prowse, que faleceu em 2020.

