Fernanda Torres promete aparecer no Instagram antes do tapete vermelho do Oscar

Fernanda Torres vai dar spoiler do look antes do tapete vermelho Reprodução/Instagram @oficialfernandatorres - 17.01.2025

Antes de passar pelo tapete vermelho do Oscar 2025 neste domingo (2), Fernanda Torres vai mostrar, nas redes sociais, uma prévia do look escolhido por ela. A própria atriz garantiu que vai matar a curiosidade dos fãs e seguidores. Ela está indicada na categoria Melhor Atriz.

“Antes do tapete vermelho, estarei junto de vocês no @oficialfernandatorres para uma espiadinha. Fiquem ligados aqui, até amanhã”, escreveu a atriz em uma foto publicada nos stories.

Fernanda Torres estará na 97ª edição do Oscar representando Ainda Estou Aqui, filme dirigido por Walter Salles, que recebeu três indicações ao prêmio da Academia — Melhor Atriz, Melhor Filme Internacional e Melhor Filme. Além de Selton Mello e produtores como Rodrigo Teixeira e Maria Carlota Bruno, uma equipe de 22 pessoas estará presente na cerimônia.

O Oscar está marcado para começar às 21h (horário de Brasília). Antes da premiação, o R7 faz uma live de aquecimento, em parceria com o Estação Nerd, para analisar tudo sobre a cerimônia e especular sobre as possíveis vitórias brasileiras. A transmissão especial acontece no canal do YouTube do Estação Nerd, parceiro do portal, a partir das 19h30. Não perca!