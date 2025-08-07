Por que Matthew McConaughey perdeu papel em ‘Titanic’ para Leonardo DiCaprio? Detalhe natural do ator foi decisivo para James Cameron escolher DiCaprio para o papel de Jack, revela autobiografia de produtor Cinema|Do R7 07/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/08/2025 - 03h12 ) twitter

Matthew McConaughey (esq.) perdeu papel em 'Titanic' para Leonardo DiCaprio Reprodução/X

Imagine a cena: Matthew McConaughey, um jovem ator texano em ascensão, está frente a frente com Kate Winslet, testando para o papel que poderia mudar sua carreira no épico “Titanic” (1997).

Ele se sai bem, sente a química no ar e até recebe elogios da equipe. Mas, no fim, o papel de Jack Dawson vai para Leonardo DiCaprio. O motivo? Um detalhe que marcou a decisão do diretor James Cameron: o sotaque sulista de McConaughey.

A história veio à tona em trechos da autobiografia póstuma do produtor Jon Landau (1960-2024), ainda não publicada oficialmente, mas revelada pela coluna “What I’m Hearing…“, do site norte-americano Puck.

Segundo Landau, Kate Winslet, que interpretou Rose, ficou encantada com McConaughey durante os testes. “Ela adorou a presença e o charme dele”, escreveu o produtor. Mas Cameron, o diretor por trás do sucesso que arrecadou mais de US$ 2 bilhões, tinha uma visão diferente.

Durante os testes, Cameron pediu que McConaughey ajustasse seu sotaque característico do sul dos Estados Unidos, que trazia um tom marcadamente texano. “Isso foi ótimo. Mas agora vamos tentar de um jeito diferente”, teria dito o cineasta.

McConaughey, confiante em sua performance, respondeu com firmeza: “Não. Assim foi muito bom. Obrigado.” Essa resistência, segundo Landau, foi o que tirou o ator, até então favorito, da disputa pelo papel.

McConaughey já havia comentado sobre o episódio em 2021, no podcast “Literally! with Rob Lowe”. Ele lembrou como saiu do teste com Winslet achando que o papel já era seu.

“Foi uma daquelas situações em que eles meio que me seguiram, e quando chegamos lá fora, disseram: ‘Foi ótimo.’ Quer dizer, tipo, me abraçaram. Eu realmente achei que ia acontecer. Mas não aconteceu”, contou o ator.

Na época, circularam rumores de que ele teria recusado o papel, o que o levou a questionar seu empresário. Uma conversa com Cameron, porém, esclareceu que a decisão partiu do próprio diretor.

Embora perder “Titanic” tenha sido uma decepção, a carreira de McConaughey não sofreu abalos. Ainda nos anos 1990, ele brilhou em “Contato” (1997), ao lado de Jodie Foster. Nas décadas seguintes, consolidou-se como um dos grandes nomes de Hollywood, com papéis em sucessos como “Interestelar” (2014) e “Clube de Compras Dallas” (2012), que lhe rendeu o Oscar de Melhor Ator.

