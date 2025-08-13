Ryan Reynolds publica pista enigmática sobre próxima aparição de Deadpool; entenda Lançado em 2024, último filme do anti-herói arrecadou US$ 1,33 bilhão em bilheteria global Cinema|Do R7 13/08/2025 - 18h56 (Atualizado em 13/08/2025 - 18h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Arda Turan, técnico do Shakhtar Donetsk, evita contato visual com a repórter Daria Bondar Savina em entrevistas pós-jogo.

O episódio ocorreu após a vitória do Shakhtar sobre o Besiktas na Liga Europa.

Internautas comentaram que o comportamento de Turan demonstra lealdade à sua esposa, Aslihan Dogan Turan.

Savina expressou surpresa com a repercussão e aguarda novos encontros em Istambul. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Ryan Reynolds, de 48 anos, não apareceu na lista de atores do próximo filme Reprodução/X

O ator Ryan Reynolds deu indícios de uma possível participação de Deadpool em “Vingadores: Doomsday”, novo filme da Marvel com estreia prevista no Brasil para 18 de dezembro de 2026. A publicação do ator no Instagram na terça-feira (12) trouxe o logo dos Vingadores com um “A” estilizado, lembrando a marca do personagem. O estúdio ainda não confirmou a participação de Reynolds no filme.

O elenco do longa já foi anunciado e inclui Chris Hemsworth como Thor, Anthony Mackie como Capitão América, Sebastian Stan como Soldado Invernal, Paul Rudd como Homem-Formiga, Winston Duke como M’Baku, Letitia Wright como Pantera Negra e Tom Hiddleston como Loki. Reynolds não aparece na lista oficial, mas a postagem gerou especulações entre fãs sobre uma possível aparição surpresa.

A Marvel já registrou recordes de audiência com transmissões ao vivo de anúncios de elenco, incluindo o anúncio de “Vingadores: Doomsday”, que alcançou 275 milhões de visualizações durante mais de cinco horas de transmissão. O estúdio também confirmou a sequência “Vingadores: Guerras Secretas”, com lançamento previsto para dezembro de 2027, encerrando a Saga do Multiverso iniciada em “Vingadores: Ultimato”.

Qual é a possível participação de Deadpool em um novo filme da Marvel? Ryan Reynolds indicou uma possível participação de Deadpool em “Vingadores: Doomsday”, que estreia no Brasil em 18 de dezembro de 2026. Ele publicou uma imagem no Instagram com a logo dos Vingadores, que possui um “A” estilizado, semelhante à marca do personagem. No entanto, o estúdio ainda não confirmou a participação de Reynolds no filme. Quem faz parte do elenco de "Vingadores: Doomsday"? O elenco do filme inclui Chris Hemsworth como Thor, Anthony Mackie como Capitão América, Sebastian Stan como Soldado Invernal, Paul Rudd como Homem-Formiga, Winston Duke como M’Baku, Letitia Wright como Pantera Negra e Tom Hiddleston como Loki. Ryan Reynolds não está na lista oficial, mas sua postagem gerou especulações sobre uma possível aparição surpresa. Quais são os recordes de audiência da Marvel? A Marvel já quebrou recordes de audiência com transmissões ao vivo de anúncios de elenco, incluindo o anúncio de “Vingadores: Doomsday”, que alcançou 275 milhões de visualizações durante mais de cinco horas de transmissão. Além disso, a Marvel confirmou a sequência “Vingadores: Guerras Secretas”, com lançamento previsto para dezembro de 2027, que encerrará a Saga do Multiverso iniciada em “Vingadores: Ultimato”.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp