Saiba qual cena de 'Superman' foi censurada na Índia por ser 'imprópria para exibição pública' Internautas indianos reclamam dos cortes abruptos e de censura; país já editou diversas produções de Hollywood nos últimos anos Cinema|Do R7 15/07/2025 - 16h08 (Atualizado em 15/07/2025 - 16h09 )

A cena, que dura cerca de 33 segundos, mostra um beijo entre Superman e Lois Lane Divulgação/DC

A remoção de duas cenas de beijo entre Superman e Lois Lane no novo filme do herói nos cinemas provocou críticas ao órgão regulador da Índia.

As sequências, consideradas pelo Conselho Central de Certificação de Filmes da Índia (CBFC) como “excessivamente sensuais”, foram removidas sob justificativa de serem impróprias para exibição pública. O público indiano que foi aos cinemas notou as edições abruptas durante a sessão e reagiu com indignação nas redes sociais.

A decisão abriu nova discussão sobre os critérios usados pela censura no país. Usuários criticaram o CBFC por manter cenas de violência explícita e agressões sexuais em filmes classificados como adequados para todas as idades, ao mesmo tempo em que elimina manifestações consensuais de afeto.

No ano passado, o país vetou a reprodução de “O Aprendiz”, um filme biográfico de Donald Trump, depois que o diretor, Ali Abbasi, se recusou a cumprir os cortes exigidos. “Fugi da censura iraniana apenas para encontrar a censura corporativa dos EUA. Agora, da Índia. Sério?”, disse Abbasi. “A censura parece ser uma epidemia no momento.”

Internautas também lembraram de outros episódios de interferência da CBFC, como a remoção de cenas de nudez em “Oppenheimer”, de Christopher Nolan, e a substituição de emojis considerados ofensivos em uma produção com Brad Pitt.

