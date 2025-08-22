Stallone detestou escolha de Noah Centineo para interpretar Rambo; veja porquê Ator de 79 anos preferia Ryan Gosling para o papel do icônico John Rambo em reboot previsto para 2026, segundo site Cinema|Do R7 22/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/08/2025 - 02h00 ) twitter

Noah Centineo (esq.) deve interpretar Rambo em novo filme da franquia, segundo site Reprodução/X/@DiscussingFilm

Sylvester Stallone, conhecido por dar vida ao veterano de guerra John Rambo nos cinco filmes da franquia lançados entre 1982 e 2019, não aprovou a escolha de Noah Centineo, de 29 anos, para interpretar o personagem no novo reboot.

Segundo o site norte-americano Radar, especializado em celebridades de Hollywood, Stallone está “furioso” com a decisão, embora tenha optado por não falar publicamente sobre o assunto.

A razão da insatisfação do ator é clara: ele tinha outra preferência para o papel. Stallone queria Ryan Gosling, um nome de peso em Hollywood, para assumir o icônico personagem.

“Sly estava de olho em Ryan há anos para o papel e acha que ele teria sido uma escolha muito melhor do que Noah. Ele está basicamente furioso pelo filme seguir em frente sem um peso-pesado de Hollywood no elenco”, revelou uma fonte ao Radar.

A publicação descreveu a situação como “dolorosa” para o ator de 79 anos, que, segundo a fonte, entende que a escolha do elenco para o próximo filme da franquia vai além da popularidade dos atores.

“Ele entende a lógica do negócio, mas é um cara antiquado. Para ele, a escolha do elenco não se resume simplesmente a quem está em alta – mas sim a quem consegue carregar o peso emocional do personagem. Ele acha que Ryan era a pessoa perfeita”, acrescentou a fonte.

A preferência por Gosling não é recente. Em entrevista ao programa The Tonight Show em 2024, Stallone revelou que o ator de “Barbie” (2023) tem uma conexão especial com Rambo.

“Ryan me disse: ‘Eu era fascinado por Rambo, e costumava ir para a escola vestido de Rambo, e as pessoas me expulsavam e mesmo assim eu não parei’. Ele continuou dizendo que tinha muita ligação com Rambo, e eu pensei: ‘Isso é interessante. Se eu algum dia passar o bastão, vou passar para ele porque ele ama o personagem’”, contou Stallone.

Gosling, inclusive, teria se inspirado na estética de Rambo para compor seu personagem Ken no filme “Barbie”.

Quem é Noah Centineo

O jovem ator Noah Centineo é conhecido por papéis em comédias românticas adolescentes, como a trilogia “Para Todos os Garotos que Já Amei”, “O Date Perfeito” e “Sierra Burgess é uma Loser”.

A informação de que o jovem substituiria Stallone como Rambo foi divulgada pelo site norte-americano Deadline no último dia 11.

O novo longa, com título provisório “John Rambo”, será uma história de origem e mostrará a juventude do personagem durante a Guerra do Vietnã, antes dos eventos dos filmes clássicos.

A direção ficará a cargo do finlandês Jalmari Helander, e as filmagens estão previstas para 2026, na Tailândia.

Centineo, que construiu sua carreira em papéis leves e românticos, já começou a explorar personagens mais intensos. Recentemente, ele interpretou um soldado da Guerra do Iraque no filme “Tempo de Guerra”, de Alex Garland.

O ator também participou de “Adão Negro”, como o Esmaga-Átomo, e está escalado para viver Ken no novo filme baseado no game “Street Fighter”. Anteriormente, ele foi anunciado como He-Man em “Os Mestres do Universo”, mas deixou o projeto, que ainda não foi lançado.

Sylvester Stallone, de 79 anos, protagonista dos cinco filmes anteriores da franquia, que juntos arrecadaram US$ 800 milhões em bilheterias, não terá envolvimento criativo ou participação na nova produção, segundo o Deadline.

O último filme da série, “Rambo: Até o Fim”, foi lançado em 2019. O próximo longa está em fase de pré-produção, e o roteiro focará na transformação do jovem soldado em meio aos horrores da guerra.

