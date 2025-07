Vilão ganhando mais do que herói? Veja salários do elenco de ‘Superman’ Nicholas Hoult, intérprete de Lex Luthor, faturou cachê maior que David Corenswet e Rachel Brosnahan no novo filme da DC Cinema|Do R7 19/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 19/07/2025 - 02h00 ) twitter

David Corenswet, Rachel Brosnahan e Nicholas Hoult são as estrelas principais do novo filme do super-herói Reprodução/Instagram/@superman

O novo filme “Superman”, que marca o recomeço do universo cinematográfico da DC, estreou com força nas bilheterias, arrecadando US$ 250 milhões (cerca de R$ 1,3 bilhão) em todo o mundo na primeira semana.

Mas, nos bastidores, o que chama atenção são os salários do elenco e da equipe, revelados por uma reportagem da revista norte-americana Variety nesta semana.

RESUMO DA NOTÍCIA O filme “Superman” arrecadou US$ 250 milhões na primeira semana, reiniciando o universo da DC.

Nicholas Hoult, como Lex Luthor, ganhou US$ 2 milhões, superando os US$ 750 mil de David Corenswet (Superman) e Rachel Brosnahan (Lois Lane).

A discrepância salarial se deve à experiência de Hoult em grandes produções e sua carreira consolidada.

O diretor James Gunn recebeu US$ 15 milhões, e, apesar dos altos custos, o filme já mostrou potencial de lucro nas bilheteiras. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Diferentemente do que se poderia esperar, o maior salário entre os atores não foi para o herói. Nicholas Hoult, que dá vida ao icônico vilão Lex Luthor, recebeu US$ 2 milhões (aproximadamente R$ 11 milhões) pelo papel.

O valor supera, e muito, os cachês de David Corenswet, intérprete de Clark Kent/Superman, e Rachel Brosnahan, que vive Lois Lane. Cada um deles embolsou US$ 750 mil (cerca de R$ 4,1 milhões).

‌



A diferença de valor tem a ver, em parte, com o currículo de Hoult. O ator britânico, que começou a carreira ainda criança em “Um Grande Garoto” (2002), consolidou seu nome em produções como a série “Skins” (2007) e a franquia “X-Men”.

Recentemente, ele também esteve em “Jurado Número 2″, de Clint Eastwood, e no remake de “Nosferatu”, ambos de 2024.

‌



Já Corenswet, apesar do papel principal, é mais conhecido por “Pearl” (2022), enquanto Brosnahan, indicada ao Emmy por “House of Cards” (2013) e premiada por “Maravilhosa Sra. Maisel” (2017), tem uma carreira mais focada na TV.

Diretor é grande destaque

Se os atores tiveram salários considerados modestos para um blockbuster, o maior cheque foi para James Gunn, diretor e roteirista do filme, além de co-CEO da DC Studios.

‌



Gunn, conhecido pela trilogia “Guardiões da Galáxia”, na Marvel, recebeu impressionantes US$ 15 milhões (cerca de R$ 83 milhões). O valor é ainda mais significativo quando somado ao seu salário de sete dígitos como executivo da DC.

O novo filme do Homem de Aço teve um custo de produção de US$ 225 milhões (R$ 1,2 bilhão) e mais US$ 125 milhões (R$ 696 milhões) investidos em marketing. Apesar dos altos valores, o desempenho nas bilheterias sugere que o investimento será recuperado, com a arrecadação global já superando o orçamento apenas na primeira semana.

