Viola Davis comenta vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro e relembra bastidores Atriz norte-americana também relatou um momento de descontração entre as duas logo após o anúncio Cinema|Do R7 08/04/2025 - 21h45 (Atualizado em 08/04/2025 - 21h45 )

Viola Davis em registro com Fernanda Torres no Globo de Ouro 2025 Reprodução/Instagram - Viola Davis

Durante sua passagem pelo Rio de Janeiro para promover o filme "G20″, a atriz Viola Davis falou pela primeira vez sobre o momento em que entregou o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama para Fernanda Torres, por sua atuação em “Ainda Estou Aqui”. A declaração foi feita em entrevista ao jornalista Bruno Rocha, o Hugo Gloss.

Viola contou que não havia assistido ao filme brasileiro, mas ficou comovida com a reação da atriz no palco. “Ela estava tremendo. Dava para ver que não esperava ganhar. Estava visivelmente emocionada”, afirmou.

Segundo Viola, o encontro entre as duas continuou nos bastidores da cerimônia. “Ela repetia ‘meu Deus, meu Deus’ o tempo inteiro. Foi lindo de ver. Isso mostra o quanto aquele momento foi significativo para ela. E ela merece.”

A atriz também relatou um momento de descontração entre as duas logo após o anúncio. “Tiramos fotos, e ela me disse: ‘nós tiramos do Brasil, Viola!‘”, relembrou.

Fernanda Torres foi premiada por sua performance no drama, dirigido por Walter Salles, que narra a trajetória de uma mulher marcada pela perda e pela superação.

Já em “G20″, Viola interpreta Danielle Sutton, presidente dos Estados Unidos que precisa enfrentar uma crise internacional enquanto tenta proteger sua família. A atriz destacou a complexidade da personagem e disse que “a Viola de seis anos de idade teria adorado interpretá-la”.

