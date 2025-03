Fã se decepciona ao encontrar Fernanda Torres: “Sem Oscar e sem humildade” Atriz foi abordada durante caminhada, mas a recepção não agradou. Será que a fama internacional subiu à cabeça ou foi só um dia ruim? Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 19/03/2025 - 12h42 (Atualizado em 19/03/2025 - 12h48 ) twitter

"Sem Oscar e sem humildade" afirmou a fã de Fernanda Torres Reprodução Redes Sociais

Fernanda Torres, que recentemente ganhou destaque internacional com sua indicação ao Oscar pelo filme Ainda Estou Aqui, parece não ter agradado a todos os seus admiradores. Uma fã que encontrou a atriz durante uma caminhada na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, saiu bastante decepcionada com a experiência.

Segundo relato da própria admiradora, a recepção não foi nada calorosa. “Fui tirar uma foto para prestigiar a atriz Fernanda Torres pelo filme Ainda Estou Aqui, mas parece que ela só gosta de tirar foto com fãs estrangeiros. No Brasil, não fui bem recepcionada. Sorriso amarelo, cara de poucos amigos… Sem Oscar e sem humildade. Deus sabe o que faz e pra quem faz”, afirmou a fã, que não poupou críticas à estrela.

Enquanto Fernanda Torres sempre foi conhecida por ser discreta e por manter sua vida pessoal fora dos holofotes, o episódio levanta dúvidas sobre se a recente projeção internacional pode estar interferindo na forma como ela interage com o público.

O caso já está movimentando as redes sociais, dividindo opiniões entre aqueles que defendem a atriz e os que concordam com a fã decepcionada. Afinal, Fernanda Torres estava apenas num dia ruim ou a fama internacional realmente mudou sua postura?

