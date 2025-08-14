Logo R7.com
‘A Escrava Isaura’ conquista segundo lugar no Rio de Janeiro

Tanto na quinta-feira quanto na sexta, a novela da Record TV garantiu a vice-liderança isolada na capital fluminense

Famosos e TV|Do R7

Comendador deixa liberdade de Isaura em testamento

O capítulo de A Escrava Isaura exibido na tarde de quinta-feira (14) garantiu o segundo lugar na audiência do Rio de Janeiro. Na faixa das 15h16 às 16h03, a novela marcou média de 7 pontos, pico de 9 e share de 14%.

Na sexta, a trama repetiu a vice-liderança na capital fluminense. Exibida das 15h16 às 16h03, a novela marcou média de 8 pontos, pico de 9 e share de 14%. A terceira colocada registrou média de 6 pontos.

A autoria é de Tiago Santiago, e a direção geral é de Herval Rossano.

