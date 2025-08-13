‘A Escrava Isaura’ fica na vice-liderança absoluta em SP No Rio de Janeiro, a novela marcou 7 de média e ficou isolada com dois pontos de vantagem sobre a terceira colocada Famosos e TV|Do R7 04/02/2020 - 13h28 (Atualizado em 13/08/2025 - 18h17 ) twitter

'A Escrava Isaura' vai ao ar de segunda a sexta

O capítulo de A Escrava Isaura, que foi ao ar nesta segunda-feira (3), ficou em segundo lugar isolado nas audiências de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Exibida na faixa das 15h16 às 16h03, a trama, escrita por Tiago Santiago e com direção-geral de Herval Rossano, marcou, em São Paulo, média de 6,9 pontos, pico de 10 pontos e share de 14%. A terceira colocada ficou com 6,5 pontos de média.

No Rio de Janeiro, manteve a segunda posição absoluta com 7 pontos de média, 9 pontos de pico e 16% de share. A terceira colocada obteve 5 pontos de média, dois a menos que a Record TV.