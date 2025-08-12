Aliança milionária: quanto custa anel de noivado de Cristiano Ronaldo e Georgina Georgina Rodríguez exibiu anel de diamante em publicação no Instagram nesta segunda-feira (11); casal está junto há nove anos Famosos e TV|Do R7 12/08/2025 - 10h32 (Atualizado em 12/08/2025 - 10h32 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez estão oficialmente noivos após nove anos juntos.

Georgina apresentou um anel de diamante no Instagram, estimado entre US$ 2 milhões e US$ 5 milhões.

O casal começou seu relacionamento em 2016 e tem cinco filhos juntos.

Ronaldo foi o atleta mais bem pago do mundo, com ganhos de US$ 275 milhões nos últimos 12 meses. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Georgina Rodríguez exibiu anel de diamante em publicação no Instagram Reprodução/Instagram/@georginagio

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez, sua parceira há nove anos, estão oficialmente noivos. O anúncio foi feito por Georgina nesta segunda-feira (11), em uma publicação no Instagram.

A divulgação veio com uma foto de um anel de diamante reluzente, que chamou a atenção do público nas redes sociais. “Sim, eu aceito. Nesta e em todas as minhas vidas”, escreveu a modelo na legenda da publicação.

Segundo informações da revista norte-americana de moda Harper’s Bazaar, o anel é um dos mais impressionantes entre as joias de noivado de celebridades. Ele possui um diamante oval de tamanho estimado entre 22 e 30 quilates, acompanhado por duas pedras laterais.

A joalheira Maggi Simpkins, em entrevista ao site norte-americano de moda The Cut, avaliou a peça entre US$ 2 milhões e US$ 5 milhões (entre R$ 10 milhões e R$ 27 milhões, aproximadamente), o que a coloca entre os anéis de noivado mais caros da história recente.

A história do casal começou em 2016, em uma loja em Madri, onde Georgina trabalhava. O relacionamento se tornou público no ano seguinte, e hoje eles formam uma família com cinco filhos.

Rumores sobre o noivado se intensificaram em abril deste ano, quando Georgina postou uma foto com um anel diferente no dedo anelar. Antes, em 2024, durante o Globe Soccer Awards, em Dubai, Ronaldo chegou a chamar Georgina de “esposa” ao receber um prêmio.

Vida de luxo

Gastos com anéis milionários não são problema para Cristiano. Pelo terceiro ano consecutivo, Cristiano Ronaldo foi o atleta mais bem pago do mundo, segundo o último ranking, divulgado em maio, da revista Forbes, que publica listas sobre os ganhos de jogadores anualmente desde 1990.

Aos 40 anos, o astro português do futebol alcançou US$ 275 milhões (cerca de R$ 1,49 bilhão) nos 12 meses anteriores a maio deste ano, considerando seu salário no Al-Nassr, da Arábia Saudita, e negócios fora de campo.

Este é o terceiro maior montante anual já registrado para um atleta em atividade na história, atrás apenas de Floyd Mayweather, que arrecadou US$ 300 milhões (R$ 1,63 bilhão) em 2015 e US$ 285 milhões (R$ 1,55 bilhão) em 2018.

Ronaldo lidera com uma vantagem de US$ 119 milhões (R$ 646,8 milhões) sobre o segundo colocado, Stephen Curry, armador do Golden State Warriors, que faturou US$ 156 milhões (R$ 847,6 milhões) — um recorde na NBA, superando os US$ 128,2 milhões (R$ 696,8 milhões) de LeBron James em 2024.

