Ana Castela é um dos assuntos mais buscados no Google nesta sexta (13)
Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma
Ana Castela é um dos assuntos mais buscados no Google nesta sexta (13). Hoje a cantora terminou o relacionamento com Gustavo Mioto, também cantor sertanejo, pela terceira vez.
O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 16h04 desta sexta.
Os cinco estados que mais buscaram pelo termo “Ana Castela″ são: Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rondônia, apontou o Google Trends.
Entre as pesquisas relacionadas estão: “ana castela terminou com gustavo mioto”, “gustavo mioto terminou com ana castela” e “leo dias ana castela”. Confira:
Ana Castela e Gustavo Mioto anunciam fim do namoro pela terceira vez
Os astros do sertanejo brasileiro anunciaram o término do namoro pela terceira vez. Ana Castela e Gustavo Mioto se conheceram em 2022 e já reataram o relacionamento em outras oportunidades. Saiba mais em R7.com.