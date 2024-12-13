Logo R7.com
Ana Castela é um dos assuntos mais buscados no Google nesta sexta (13)

Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Famosos e TV|Do R7

Ana Castela foi uma das personalidades mais buscadas no Google nesta sexta Reprodução/Instagram

Ana Castela é um dos assuntos mais buscados no Google nesta sexta (13). Hoje a cantora terminou o relacionamento com Gustavo Mioto, também cantor sertanejo, pela terceira vez.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 16h04 desta sexta.


Os cinco estados que mais buscaram pelo termo “Ana Castela″ são: Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rondônia, apontou o Google Trends.

Entre as pesquisas relacionadas estão: “ana castela terminou com gustavo mioto”, “gustavo mioto terminou com ana castela” e “leo dias ana castela”. Confira:


Ana Castela e Gustavo Mioto anunciam fim do namoro pela terceira vez

Os astros do sertanejo brasileiro anunciaram o término do namoro pela terceira vez. Ana Castela e Gustavo Mioto se conheceram em 2022 e já reataram o relacionamento em outras oportunidades. Saiba mais em R7.com.

