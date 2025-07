Anitta, Kris Jenner e Emma Stone: entenda o ‘novo facelift’ dos famosos Adesão ao procedimento cresce entre artistas que buscam rejuvenescer a aparência sem alterar demais o rosto Famosos e TV|Do R7 08/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 08/07/2025 - 02h00 ) twitter

Atriz norte-americana causou surpresa ao surgir com um visual mais jovem Reprodução/Instagram

Nos últimos meses, um novo procedimento estético tem chamado atenção entre celebridades. Conhecido como lifting facial, ou facelift, ele tem sido apontado como o responsável por mudanças visíveis e discretas no rosto de nomes como Kris Jenner, Lindsay Lohan, Anitta e, mais recentemente, Emma Stone.

A atriz norte-americana, vencedora de dois Oscars e atualmente com 36 anos, causou surpresa ao surgir com um visual considerado mais jovem e com traços faciais suavizados. As imagens reacenderam as especulações sobre o lifting, tendência que tem substituído a harmonização facial em popularidade por oferecer resultados mais naturais.

O facelift consiste em uma cirurgia plástica que tem como objetivo reposicionar estruturas do rosto, suavizar rugas e eliminar a flacidez. O procedimento é realizado com incisões discretas ao redor das orelhas e na linha do couro cabeludo. A pele é esticada e o excesso removido, o que proporciona um contorno mais definido e firme.

Diferentemente de procedimentos com preenchedores e toxina botulínica, que muitas vezes resultam em transformações marcantes, o lifting facial visa preservar a expressão natural.

A adesão ao facelift tem crescido entre artistas que buscam rejuvenescer a aparência sem alterar demais os traços originais. A nova geração do procedimento, mais moderna e menos invasiva, é uma das explicações para a retomada do método entre famosos. Especialistas afirmam que a técnica também oferece resultados mais duradouros que tratamentos não cirúrgicos.

Ainda que nenhuma das celebridades citadas tenha confirmado publicamente a realização do lifting facial, a mudança no visual e a semelhança dos efeitos com os resultados típicos do procedimento alimentam as suspeitas.

