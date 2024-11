Artista completo! Cirillo Luna mostra talento como artesão e recebe elogios dos fãs Ator colocou a mão na massa e moldou uma peça em cerâmica personalizada com as iniciais do nome e sobrenome dele

Famosos e TV|Do R7 13/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 13/11/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share