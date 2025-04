Caio Vegatti destaca preparação e comenta trabalho na série Até Onde Ele Vai: ‘Amadurecimento muito grande’ Ator celebra momento da carreira e aponta desafios e aprendizados da produção que está disponível no Univer Vídeo Até Onde Ele Vai|Gabriel Alberto, do R7 06/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/04/2025 - 02h00 ) twitter

Caio Vegatti vive Michael, protagonista de Até Onde Ele Vai Divulgação/Seriella Productions

Caio Vegatti é o protagonista de Até Onde Ele Vai, que estreou na última sexta (4) no Univer Vídeo. Na série, escrita por Raphaela Castro, o ator interpreta Michael, um jovem morador de uma comunidade no Rio de Janeiro que se vê envolvido em uma trama com grandes reviravoltas.

Em papo exclusivo com o R7, Caio contou como tem sido o trabalho na produção, os principais desafios e os detalhes da preparação, feita com o intuito de entender as complexidades de Michael.

Caio Vegatti trabalhou também o lado vulnerável de Michael na preparação Divulgação/Seriella Productions

“Ele não mede esforços. Quando coloca algo na cabeça, vai até o fim, por mais que as coisas estejam contra. E a família é muito importante, mexe com ele. Mas o Michael tem uma personalidade muito forte e opinião sobre o que quer e busca, independente das circunstâncias. E sempre aparenta ser um cara de coragem e ambição”, definiu.

Para a série, Caio teve o auxílio do preparador de elenco João Vitor Nascimento para acessar aspectos da personalidade do personagem que não estavam tão presentes em trabalhos anteriores, como o Gustavo de Todas As Garotas Em Mim (2022), Onã em Gênesis (2021), e Adriel em Reis (2022).

“Começamos a trabalhar a vulnerabilidade do Michael. Apesar de ele ser esse cara impulsivo e inquieto, também é um cara família, que se machuca por muitas vezes, decepciona a mãe. Óbvio que temos tudo isso dentro da gente, a busca é por lapidar e elevar ou diminuir [essa característica]. Fomos ajustando para dar vida a esse novo ser”, explicou o ator.

“Antes de conhecer o João, já trabalhava essa forma e, junto com ele, entramos em sincronia. O que também foi muito importante para as preparações foram as relações, o trabalho com a família, Michael e Fernanda (Milena Melo), Michael e Wanessa (Gisele Lima) e a ‘Tropa do Mica’. Cada um desses lugares trouxe novas temperaturas. Foi um trabalho de ‘formiguinha’, explorando essas vertentes e entendendo o que cada circunstância pedia. É um trabalho de muita conversa e troca. Tudo está dentro da gente, só precisamos saber como acessar”, completou.

Michael é o primeiro protagonista de Caio Vegatti Divulgação/Seriella Productions

Michael é um marco na carreira de Caio, que vive seu primeiro protagonista em projetos da Seriella Productions e na RECORD.

“A trama inteira gira em torno do Michael. E mesmo quando ele não está em cena, estão falando dele. Tem sido um desafio e um aprendizado. A rotina de gravações é intensa, e está me dando uma bagagem para novos desafios e projetos que estão por vir. Está sendo bem diferente, desde as camadas do personagem e de vivência, mas muito mais na questão de estar no set de filmagem todos os dias. Isto me dá um amadurecimento como ator muito grande”, admitiu.

Com a proximidade da estreia da série a qual tem se dedicado nos últimos meses, Caio ficou animado com as primeiras imagens divulgadas em teasers e trailers nas redes sociais.

Caio Vegatti espera que o público saia transformado com a história Divulgação/Seriella Productions

“Confesso que me surpreendi bastante positivamente com o que vi. Tem de tudo um pouco. Você vê o Michael conflitado em relação à família, embate com o pai e a preocupação da mãe. As expectativas já eram boas e agora são as melhores possíveis. Parabéns, não só para a toda equipe, o trabalho de todos os atores, mas a edição ficou bem legal, deu uma dinâmica e ação. O trailer está bem mixado de muito o que está por vir, desde decepção amorosa, até novos encontros e paixões, ação, crime e desavenças familiares”.

Por fim, o ator apontou como gostaria que os telespectadores recebessem a trajetória de Michael

“Transformado depois de assistir a essa história. No sentido de que a mensagem final é de que nunca é tarde para recomeçar. E a série tem tudo, ação, suspense, romance, entretenimento e um pouco de comédia”.

Até Onde Ele Vai tem dez episódios e é escrita por Raphaela Castro. A série já está disponível no Univer Vídeo.