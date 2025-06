Ator de ‘O Sexto Sentido’ é obrigado a frequentar três reuniões do AA por semana Decisão da Justiça dos EUA também inclui acompanhamento psicológico e cumprimento rigoroso da lei Famosos e TV|Do R7 04/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/06/2025 - 02h00 ) twitter

Ator afirmou que está enfrentado dificuldades pessoais nos últimos meses Reprodução/Instagram - @hjosment

O ator Haley Joel Osment, conhecido por seu papel em “O Sexto Sentido” (1999), foi condenado a participar de reuniões dos Alcoólicos Anônimos (AA) após ser preso sob suspeita de embriaguez em público e posse de substâncias ilegais. Aos 37 anos, ele terá de comparecer a três encontros do AA por semana durante os próximos seis meses, além de realizar duas sessões de terapia semanalmente.

A decisão foi tomada pela Justiça da Califórnia após uma audiência realizada na segunda-feira (2). O processo contra o ator ficará suspenso até uma nova audiência, marcada para 5 de janeiro de 2026. Se cumprir todas as medidas impostas, as acusações serão arquivadas. Caso contrário, o processo criminal voltará a tramitar normalmente.

Segundo a revista People, o promotor do caso se opôs à medida alternativa por conta de um agravante. De acordo com o relato policial, Osment teria feito declarações racistas contra o agente que efetuou sua prisão em abril. A publicação afirma ter procurado a equipe do ator para comentar a acusação, mas não obteve resposta.

Em entrevista anterior à própria People, Osment reconheceu a gravidade da situação. “Estou totalmente horrorizado com meu comportamento. Se eu soubesse que usei essa linguagem vergonhosa durante meu apagão, teria me pronunciado antes. Os últimos meses foram de perdas e desalojamento e me deixaram em um lugar muito baixo emocionalmente”, afirmou.

O ator, que também atuou em filmes como “Forrest Gump” (1994) e “Inteligência Artificial”(2001), disse ter enfrentado dificuldades pessoais recentes, incluindo a perda de sua casa nos incêndios florestais que atingiram Los Angeles no início do ano.

