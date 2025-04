Ator de ‘O Sexto Sentido’ é preso por embriaguez em público na Califórnia Fontes ouvidas pelo site TMZ afirmaram que Haley tem enfrentado dificuldades pessoais nos últimos meses Famosos e TV|Do R7 16/04/2025 - 21h57 (Atualizado em 16/04/2025 - 22h02 ) twitter

Osment tem um histórico de infrações relacionadas a substâncias Reprodução/Instagram - @hjosment

O ator Haley Joel Osment, conhecido por seu papel em “O Sexto Sentido”, foi preso no início de abril por embriaguez em público e posse de substância controlada em Mammoth Lakes, na Califórnia.

Segundo a polícia local, Osment, de 37 anos, foi abordado no dia 8 de abril por volta das 14h, após uma denúncia sobre uma pessoa aparentemente embriagada nas dependências do resort Mammoth Mountain. Ele estava acompanhado pela patrulha de esqui do resort quando os policiais chegaram ao local.

O ator foi autuado pelas duas infrações, e a substância encontrada com ele foi encaminhada para análise laboratorial. Ele foi liberado logo após a prisão. Caberá agora ao promotor do Condado de Mono decidir se apresentará denúncia formal contra Osment.

Fontes ouvidas pelo site TMZ afirmaram que o ator tem enfrentado dificuldades pessoais nos últimos meses. Osment teria perdido todos os seus pertences durante um incêndio florestal em Altadena e, desde então, enfrenta problemas com o seguro da residência. Após encontrar um novo imóvel, ele teria sido surpreendido com a recusa da seguradora em cobrir os prejuízos.

‌



Osment tem um histórico de infrações relacionadas a substâncias. Em 2006, aos 18 anos, ele foi preso por dirigir sob efeito de álcool e posse de maconha, após capotar o carro em Los Angeles. Na ocasião, sofreu fraturas e se declarou culpado. Foi condenado a três anos de liberdade condicional, 60 horas de reabilitação, participação em reuniões dos Alcoólicos Anônimos e ao pagamento de multa.

