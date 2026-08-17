Guilherme Tavares aparece em bastidores de Ben-Hur ao lado de Miguel Moro e avisa: ‘Vai mexer com vocês’ Atores mirins interpretam versões jovens dos protagonistas na superprodução que estreia em outubro no Univer Vídeo

Guilherme Tavares e Miguel Moro ouvem as instruções do diretor-geral Vicente Guerra Reprodução/Instagram

Guilherme Tavares interpreta Judá na fase jovem na superprodução Ben-Hur, que estreia em outubro no Univer Vídeo. O ator finalizou recentemente as gravações da série e compartilhou com os fãs um registro dos bastidores.

No clique, Guilherme aparece ao lado de Miguel Moro, que vive Messala, enquanto os dois ouvem atentamente as instruções do diretor-geral Vicente Guerra.

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“Se eu pudesse contar em detalhes tudo que estamos vivendo, faltariam palavras! A história de Ben-Hur vai mexer com vocês!”, escreveu o ator no Instagram.

Veja:

A superprodução Ben-Hur estreia em outubro no Univer Vídeo e, posteriormente, na RECORD.