Guilherme Tavares aparece em bastidores de Ben-Hur ao lado de Miguel Moro e avisa: ‘Vai mexer com vocês’
Atores mirins interpretam versões jovens dos protagonistas na superprodução que estreia em outubro no Univer Vídeo
Guilherme Tavares interpreta Judá na fase jovem na superprodução Ben-Hur, que estreia em outubro no Univer Vídeo. O ator finalizou recentemente as gravações da série e compartilhou com os fãs um registro dos bastidores.
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No clique, Guilherme aparece ao lado de Miguel Moro, que vive Messala, enquanto os dois ouvem atentamente as instruções do diretor-geral Vicente Guerra.
“Se eu pudesse contar em detalhes tudo que estamos vivendo, faltariam palavras! A história de Ben-Hur vai mexer com vocês!”, escreveu o ator no Instagram.
Veja:
A superprodução Ben-Hur estreia em outubro no Univer Vídeo e, posteriormente, na RECORD.