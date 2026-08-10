Isabelle Nassar abre álbum de viagem a Portugal: ‘Sempre bom os dias na terrinha’ Atriz interpreta Herodias na superprodução Ben-Hur

Isabelle Nassar viaja a Portugal e mostra registros a seguidores Reprodução/Instagram

Por onde passa, Isabelle Nassar encanta. E em Portugal não foi diferente. A Herodias de Ben-Hur passou uns dias no país e de volta às gravações da série compartilhou com os seguidores os registros da viagem.

“Sempre bom os dias na terrinha”, escreveu na legenda da publicação.

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Nos cliques, Isabelle passeia pela cultura, gastronomia e lugares marcantes de Portugal. Nos comentários, os fãs e amigos elogiaram a atriz. “Tão linda. Uma luz gigante”, escreveu uma.

Outro seguidor deu boas-vindas à atriz, enquanto demais internautas deixaram emojis fofos para Isabelle.

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Confira:

A superprodução Ben-Hur é escrita por Cristiane Cardoso e tem estreia prevista para outubro no Univer Vídeo.