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Ben-Hur


Isabelle Nassar abre álbum de viagem a Portugal: ‘Sempre bom os dias na terrinha’

Atriz interpreta Herodias na superprodução Ben-Hur

Ben-Hur|Do R7

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Isabelle Nassar viaja a Portugal e mostra registros a seguidores Reprodução/Instagram

Por onde passa, Isabelle Nassar encanta. E em Portugal não foi diferente. A Herodias de Ben-Hur passou uns dias no país e de volta às gravações da série compartilhou com os seguidores os registros da viagem.

“Sempre bom os dias na terrinha”, escreveu na legenda da publicação.


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Nos cliques, Isabelle passeia pela cultura, gastronomia e lugares marcantes de Portugal. Nos comentários, os fãs e amigos elogiaram a atriz. “Tão linda. Uma luz gigante”, escreveu uma.

Outro seguidor deu boas-vindas à atriz, enquanto demais internautas deixaram emojis fofos para Isabelle.


Confira:

A superprodução Ben-Hur é escrita por Cristiane Cardoso e tem estreia prevista para outubro no Univer Vídeo.

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