Juhlia Ficer comenta participação no filme ‘A Miss’: ‘Especial demais’ Atriz está no elenco de Ben-Hur como a jovem Tirza

Juhlia Ficer participa do filme A Miss Reprodução/RECORD

Juhlia Ficer está gravando Ben-Hur, série na qual vive Tirza, irmã do protagonista Judá (Vinícius Redd). E enquanto a superprodução não chega ao público, os fãs da atriz podem conferir seu trabalho no cinema em A Miss.

Nas redes sociais, Juhlia publicou momentos no tapete vermelho da premiere do filme e comentou as diferenças do processo de criação na telona:

‌



“O timing do cinema é de reencontro. Os processos são grava tudo em x tempo, corre e depois um longo espaço de tempo para pós-produção. Mas esse espaço faz o reencontro, o momento em que todos vão juntos ver algo que nasceu, finalmente crescer, ser especial demais”.

Veja:

A superprodução Ben-Hur é escrita por Cristiane Cardoso e tem estreia prevista para este ano no Univer Vídeo e na tela da RECORD.