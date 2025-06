Bia Miranda é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta (11) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma Famosos e TV|Do R7 11/06/2025 - 14h44 (Atualizado em 11/06/2025 - 14h44 ) twitter

Bia Miranda é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta (11). A Influenciadora anunciou o fim do relacionamento com Samuel Santanna, mais conhecido como Gato Preto, e disse que foi ameaçada pelo ex-namorado.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 14h20 desta quarta.

Os cinco estados que mais buscaram pelo termo “Bia Miranda” são: Roraima, Amapá, Rio de Janeiro, Pará e Maranhão, apontou o Google Trends. Confira:

Bia Miranda anuncia novo término de relacionamento com Gato Preto

Bia Miranda e Gato Preto estavam juntos desde agosto de 2024 e já protagonizaram várias polêmicas, incluindo brigas físicas e até acusações de traição. Saiba mais em R7.com.