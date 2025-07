Biancardi vira piada ao comparecer em festa de Helena, filha de Neymar Presença de Bruna Biancardi na festa de 1 ano de Helena, filha de Neymar com Amanda Kimberlly, gerou onda de críticas na internet Famosos e TV|Do R7 05/07/2025 - 12h13 (Atualizado em 05/07/2025 - 12h13 ) twitter

Neymar, Helena e Amanda Kimberlly posam para foto durante celebração Reprodução/Instagram/@amandakimmberlly

Neymar Jr. celebrou na quinta-feira (3) o primeiro aniversário da filha Helena, fruto de seu relacionamento com a modelo Amanda Kimberlly. A festa foi realizada em uma chácara em Jundiaí, no interior de São Paulo.

A celebração reuniu familiares e amigos próximos em um evento intimista, mas um detalhe chamou a atenção nas redes sociais: a presença de Bruna Biancardi, esposa do atleta e mãe de Mavie, filha do casal.

A participação da influenciadora gerou uma enxurrada de comentários, muitos deles irônicos, nas redes sociais, questionando a decisão de Biancardi de comparecer à celebração.

A festinha de Helena teve a decoração planejada por Nicole Sarfaty e contou com a presença de familiares como Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, Rafaella Santos, irmã do jogador, e a pequena Mavie, de quase 2 anos.

Neymar marcou o momento com uma homenagem carinhosa à filha no Instagram: “Um aninho de Helena... Sempre vou fazer o melhor para você, papai te ama!”, escreveu, ao lado de uma foto da criança.

Nadine também se declarou à neta nas redes sociais: “Meu bebê, feliz aniversário! Que os planos de Deus se cumpram em sua vida e te façam infinitamente feliz. Estarei aqui sempre que precisar.”

Repercussão nas redes sociais

Apesar do ambiente aparentemente amistoso, a presença de Bruna na festa de Helena, filha de Neymar com Amanda Kimberlly, gerou intensos debates nas redes sociais, especialmente no X.

A influenciadora virou alvo de críticas e piadas, com muitos internautas questionando sua decisão de comparecer à celebração, considerando o histórico amoroso conturbado do jogador.

“Não sei o que pensar da Bianca, evoluída? Sem senso? Sem noção?”, escreveu uma pessoa. “Essa família tradicional brasileira tá um pouco confusa”, ironizou outra.

A crítica mais recorrente foi a percepção de que a presença de Bruna seria uma forma de “normalizar” a traição que sofreu durante a gravidez de Mavie, quando Neymar se envolveu com Amanda Kimberlly, resultando no nascimento de Helena.

“O cara traiu a Biancardi quando ela estava grávida, ainda engravidou a amante, e ela vai no aniversário da filha da amante”, disse um internauta. ”Dinheiro compra tudo mesmo”, completou.

A hashtag “amor próprio” também apareceu em diversos comentários, com usuários questionando a postura de Bruna: “Ela está passando por uma situação tão delicada, pq p mim isso é tão humilhante. Não foi apenas uma filha fora do casamento, mas durante o seu resguardo. Difícil entender como isso tudo foi tão facilmente normalizado.”

A paz reinou: Bruna Biancardi foi com Neymar e Mavi a festa de aniversário de Helena, filha de Neymar com Amanda Kimberly. pic.twitter.com/T41vKM1BGu — Amanda Gaga Cooper (@AmandaStefaniJo) July 4, 2025

Esclarecimentos sobre rivalidade

Apesar da repercussão, Amanda Kimberlly já havia se pronunciado anteriormente sobre a relação com Bruna Biancardi, negando qualquer rivalidade. Em janeiro, após um mal-entendido envolvendo curtidas em comentários nas redes sociais, Amanda usou o Instagram para esclarecer.

“O episódio da curtida: foi um grande mal-entendido, que já foi resolvido (internamente) entre nós.” Ela também pediu que os seguidores evitassem ataques à filha Helena e reforçou a importância de não acreditar em especulações sem provas: “Parem de acreditar em tudo que circula na internet, só acredite em algo quando se tiver PROVAS, ou quando os dois lados contarem a sua versão. Não criem teorias através de achismo”, escreveu.

