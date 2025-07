Nasce Mel, filha de Neymar: veja quando nasceu cada um dos filhos do craque Neymar Jr. celebra a chegada de sua quarta filha, Mel, neste sábado (5); craque também é pai de Davi Lucca, Mavie e Helena Famosos e TV|Do R7 05/07/2025 - 11h45 (Atualizado em 05/07/2025 - 11h45 ) twitter

Neymar e Bruna Biancardi anunciaram gravidez de Mel em dezembro de 2024 Reprodução/Instagram/@brunabiancardi

O quarto filho de Neymar Jr. nasceu na madrugada deste sábado (5), no Hospital São Luiz Star, no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo. A bebê Mel é fruto do casamento do jogador com Bruna Biancardi.

A chegada da pequena marca mais um capítulo na vida do craque. Neymar, que atualmente joga pelo Santos, foi liberado do treino no CT Rei Pelé para estar ao lado da família nas primeiras horas de vida de Mel.

Bruna Biancardi deu entrada na maternidade durante a madrugada, mas detalhes sobre o parto ainda não foram divulgados pelo casal. Mel é a segunda filha de Neymar com Bruna, que também são pais de Mavie.

A gestação de Mel foi anunciada no dia 25 de dezembro de 2024, em uma publicação nas redes sociais. “Estamos vivendo uma fase tão gostosa, e não poderíamos deixar de compartilhar com vocês que Ele mais uma vez ouviu nossos pedidos e confirmou os nossos planos! Seja bem-vinda, filha! Que você venha com muita saúde!”, escreveu o casal.

‌



O nome Mel foi revelado por Bruna no dia do aniversário de 33 anos de Neymar, em uma homenagem ao marido. Na ocasião, ela refletiu sobre os desafios enfrentados no casamento, incluindo momentos conturbados como rumores de traições, e anunciou o nome da filha como um símbolo de renovação para a família.

Neymar deve aproveitar os próximos dias ao lado da esposa e da filha recém-nascida, já que o Santos só volta a campo no dia 13 de julho, contra o Palmeiras, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

‌



Os filhos de Neymar

Neymar Jr. é pai de quatro filhos, frutos de relacionamentos diferentes. Confira abaixo quando cada um deles nasceu.

Davi Lucca

Neymar e o primeiro filho, Davi Lucca Divulgação/Neymar Jr.

O primogênito de Neymar nasceu em 24 de agosto de 2011, em uma maternidade de São Paulo, fruto do namoro com a influenciadora Carol Dantas. Na época, Neymar, com apenas 19 anos, jogava pelo Santos e anunciou a chegada do filho com entusiasmo no antigo Twitter: “É com muita felicidade que venho anunciar o nascimento do meu filho, Davi Lucca, na manhã desta quarta-feira, 24 de agosto, no Hospital São Luiz, em São Paulo. São 2,810 kg de pura ‘ousadia e alegria’!”.

‌



Mavie

A primeira filha de Neymar com Bruna Biancardi nasceu em 6 de outubro de 2023, também em São Paulo. O parto pegou o casal de surpresa, e Neymar, que estava na Arábia Saudita, voltou ao Brasil em um jatinho para conhecer a filha nas primeiras horas de vida. O nascimento foi celebrado com um post no Instagram: “Nossa Mavie chegou para completar as nossas vidas. Seja bem-vinda, filha! Você já é muito amada por nós.”

Helena

Nascida em 3 de julho de 2024, Helena é a terceira filha de Neymar, fruto de um breve relacionamento com a modelo Amanda Kimberlly. A menina foi apresentada pelo pai nas redes sociais 16 dias após o nascimento, em um momento acompanhado pelo irmão mais velho, Davi Lucca, e pela avó paterna. Neymar manteve discrição durante a gestação e só se pronunciou após a chegada da filha.

