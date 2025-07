Camila Queiroz é um dos assuntos mais buscados no Google nesta sexta (11) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma Famosos e TV|Do R7 11/07/2025 - 12h40 (Atualizado em 11/07/2025 - 12h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Camila Queiroz e Klebber Toledo esperam o primeiro filho Bebê Mamãe

Camila Queiroz é um dos assuntos mais buscados no Google nesta sexta (11). A atriz anunciou sua primeira gravidez do ator Klebber Toledo, com quem está junto há mais de 8 anos.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 10h52 desta sexta.

Os cinco estados que mais buscaram pelo termo “Camila Queiroz” são: Piauí, Amazonas, Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro, apontou o Google Trends. Confira:

Camila Queiroz anuncia gravidez

A atriz Camila Queiroz anunciou que vai ser mamãe pela primeira vez. O bebê é fruto de seu relacionamento com o também ator Klebber Toledo. Saiba mais em R7.com.