“Carol Lekker” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quinta (11)
Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma
“Carol Lekker” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quinta (11). A peoa foi expulsa de A Fazenda 17 por ter se irritado com outra participante e ter colocado a integridade física dela em risco.
O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 00h52 desta quinta. Confira:
Oferecimento: Google Trends.