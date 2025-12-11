Logo R7.com
“Carol Lekker” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quinta (11)

Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Famosos e TV|R7 Conteúdo e Marca

Carol Lekker foi expulsa de 'A Fazenda 17' Divulgação

“Carol Lekker” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quinta (11). A peoa foi expulsa de A Fazenda 17 por ter se irritado com outra participante e ter colocado a integridade física dela em risco.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 00h52 desta quinta. Confira:

