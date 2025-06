Manifestantes ‘expulsaram’ casamento de Bezos de Veneza; veja como será a cerimônia Apesar da pressão, autoridades da cidade italiana defenderam o evento Famosos e TV|Do R7 26/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/06/2025 - 02h00 ) twitter

Jeff Bezos e Lauren Sánchez chegaram em Veneza na quarta-feira (25) Reprodução/X

Protestos de moradores e ativistas em Veneza fizeram com que a cerimônia principal do casamento do bilionário Jeff Bezos e Lauren Sanchez fosse transferida do centro da cidade para uma base naval mais afastada. A festa, que estava prevista para ocorrer na histórica Scuola Grande della Misericordia, foi levada para o Arsenal de Veneza, antiga instalação militar fora da área mais turística.

O casamento do bilionário norte-americano com a apresentadora de TV mobiliza a cidade desde o início da semana, com um esquema de segurança que inclui ex-fuzileiros navais, jatos particulares, iates no porto e cinco hotéis reservados exclusivamente para convidados. A lista de presenças deve incluir celebridades como Kim Kardashian, Mick Jagger, Leonardo DiCaprio e integrantes da família Trump.

Segundo a agência de notícias Reuters, o fundador da Amazon e a jornalista chegaram a Veneza na quarta-feira (25). Alguns especulam que Bezos, 61, e Sanchez, 55, podem já ter se casado em uma cerimônia privada nos Estados Unidos.

O grupo “No Space for Bezos” liderou os protestos contra o casamento. Com faixas espalhadas por pontes e cartazes que diziam “Não há espaço para Bezos”, os manifestantes criticaram o evento por simbolizar o uso de Veneza como espaço privado para bilionários. O grupo também protestou contra o apoio de Bezos a Donald Trump e contra o impacto ambiental de festas de luxo.

‌



Tommaso Cacciari, um dos líderes do movimento, celebrou o recuo da cerimônia do centro histórico. O manifestante disse que o grupo, formado apenas por cidadãos locais sem grandes recursos, conseguiu afastar “uma das pessoas mais poderosas do mundo” de um dos espaços mais simbólicos da cidade. A mudança de local, embora não confirmada oficialmente pelos organizadores, foi divulgada por uma autoridade local à BBC.

Além dos protestos diretos, outro grupo exibiu na Praça de San Marco uma imagem gigante de Bezos com a frase “Se você pode alugar Veneza para seu casamento, pode pagar mais impostos”. O Greenpeace também participou das ações. A ativista Simona Abbate afirmou que a celebração representa um estilo de vida insustentável, que expõe o contraste entre os excessos dos mais ricos e a crise climática vivida por todos.

‌



Apparently the locals in Venice aren’t too happy about the Bezos wedding there this week pic.twitter.com/t283p1gJCt — Wu Tang is for the Children (@WUTangKids) June 23, 2025

Apesar da pressão, autoridades da cidade defenderam o evento. Simone Venturini, conselheiro municipal de desenvolvimento econômico, afirmou que os manifestantes são uma minoria e que o casamento trará benefícios à economia local. Disse ainda que os eventos ocorrem em propriedades privadas e que ninguém pode decidir quem pode ou não se casar em Veneza.

A cidade italiana, que sofre com o excesso de turismo e os riscos de inundações agravados pelas mudanças climáticas, tenta limitar o fluxo de visitantes com medidas como a cobrança de uma taxa de cinco euros (R$ 30) por entrada.

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp