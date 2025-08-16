Demissão e ‘falta de ética’: o que está por trás da briga entre Wayne Rooney e Tom Brady Ex-jogador de futebol rebateu críticas de lenda da NFL sobre ética de trabalho e expôs desavenças após demissão do Birmingham City Famosos e TV|Do R7 16/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Wayne Rooney se envolveu em uma disputa pública com Tom Brady após sua demissão do Birmingham City.

Brady criticou a ética de trabalho de Rooney durante um episódio da série documental "Built in Birmingham: Brady & the Blues".

No seu podcast, Rooney descreveu as críticas como "injustas" e destacou as diferenças entre o futebol e a NFL.

A passagem de Rooney pelo Birmingham City foi marcada por baixo desempenho, com apenas três vitórias em 15 jogos, resultando em sua demissão. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Briga tem a ver com passagem de Rooney pelo Birmingham City, clube do qual Brady é um dos proprietários Reprodução/X/@barstoolsports

Uma troca pública de críticas entre Wayne Rooney, ídolo do futebol inglês, e Tom Brady, lenda da NFL, revelou tensões sobre a passagem de Rooney como treinador do Birmingham City, clube do qual Brady é um dos proprietários.

O conflito veio à tona depois que Rooney fez declarações em seu podcast após assistir a uma série documental de Brady que expôs divergências sobre ética de trabalho e a demissão do ex-jogador britânico do Birmingham, em janeiro de 2024.

Rooney, de 39 anos, usou o episódio de estreia de seu podcast, “The Wayne Rooney Show”, lançado pela rede britânica BBC nesta sexta-feira (15), para responder às críticas de Brady.

O ex-marido de Gisele Bündchen havia questionado a dedicação do treinador em um episódio da série documental “Built in Birmingham: Brady & the Blues”, que fala sobre a gestão Brady no Birmingham City.

‌



No podcast, Rooney classificou as críticas de Brady como “injustas”. “Achei o comentário dele muito injusto. Acho que o Tom apareceu uma vez, um dia antes de um jogo, quando os dias já são um pouco mais leves, e eu não acho que ele realmente entende de futebol tão bem. Talvez agora ele entenda”, disse.

Ele ainda comparou as diferenças entre os dois esportes. “Futebol não é NFL, na NFL só trabalham três meses por ano. Os jogadores também precisam de descanso, então acho que foi muito injusto a maneira como ele se posicionou e retratou isso”, disse (veja abaixo).

‌



As críticas de Brady foram exibidas na série documental, que mostra o ex-quarterback tentando orientar Rooney sobre métodos de treinamento baseados em sua experiência na NFL.

Em uma cena, Brady conversa com o treinador durante um treino do Birmingham City, pedindo maior intensidade. “Eu encarava os treinos como se fossem o Super Bowl. Todos os treinos, fazíamos um jogo de verdade de dois minutos no final. Eu fazia um touchdown, no treino, e ficava lá parado, pensando, ‘caramba, ganhamos o jogo’, mesmo sabendo que era só treino”, relatou Brady.

‌



Rooney defendeu seus jogadores. “Não, eles são um bom grupo, para ser honesto”. No entanto, em outra cena, Brady expressou preocupação ao seu sócio, Ben Rawitz, sobre a situação. “Estou um pouco preocupado com a ética de trabalho do nosso treinador”. Rawitz respondeu: “Ele me parece meio desleixado” (veja abaixo).

‘‘I’m a little worried about our head coaches work ethic.’’



Tom Brady said this about Wayne Rooney after meeting him on his first day…



[@primevideosport] pic.twitter.com/FI4P8Anzqx — george (@StokeyyG2) August 1, 2025

A passagem de Rooney pelo Birmingham City, entre 2023 e 2024, terminou com sua demissão após apenas três vitórias em 15 jogos. Depois de deixar o clube, ele teve uma breve passagem pelo Plymouth Argyle.

Como jogador, Rooney acumula conquistas expressivas, incluindo cinco títulos da Premier League e a UEFA Champions League de 2007/2008 pelo Manchester United, além de participações em três Copas do Mundo pela Inglaterra (2006, 2010 e 2014).

Qual foi o motivo da troca de críticas entre Wayne Rooney e Tom Brady? A troca de críticas ocorreu após Wayne Rooney, ex-jogador de futebol, responder a comentários de Tom Brady, lenda da NFL, sobre a ética de trabalho de Rooney durante sua passagem como treinador do Birmingham City, clube do qual Brady é um dos proprietários. O conflito surgiu após Rooney assistir a uma série documental de Brady que abordava a gestão do clube. O que Rooney disse sobre as críticas de Brady? Rooney classificou as críticas de Brady como "injustas" e afirmou que Brady não compreende bem o futebol. Ele destacou que a dedicação de um treinador no futebol é diferente da realidade da NFL, onde os jogadores trabalham apenas três meses por ano e precisam de descanso. Como Brady se posicionou em relação ao trabalho de Rooney? Brady expressou preocupações sobre a ética de trabalho de Rooney em uma cena da série documental, sugerindo que o treinador deveria ter mais intensidade nos treinos. Ele comparou seus métodos de treinamento, que eram intensos, com a abordagem de Rooney. Qual foi o desempenho de Rooney como treinador do Birmingham City? A passagem de Rooney pelo Birmingham City foi marcada por dificuldades, resultando em sua demissão após apenas três vitórias em 15 jogos. Após deixar o clube, ele teve uma breve passagem pelo Plymouth Argyle. Quais foram as conquistas de Rooney como jogador? Como jogador, Rooney acumulou conquistas significativas, incluindo cinco títulos da Premier League e a UEFA Champions League de 2007/2008 pelo Manchester United, além de ter participado de três Copas do Mundo pela Inglaterra (2006, 2010 e 2014).

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp