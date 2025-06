Entenda a luta de Murilo Huff na Justiça para ficar com o filho que teve com Marília Mendonça Cantor afirmou que não deseja cortar os laços da criança com a família da mãe Famosos e TV|Do R7 25/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/06/2025 - 02h00 ) twitter

Murilo Huff e Ruth Moreira compartilham a guarda da criança Reprodução/Instagram

O cantor Murilo Huff, de 29 anos, entrou na Justiça com um pedido de guarda total do filho Léo, de 5 anos, que teve com a cantora Marília Mendonça, morta em um acidente aéreo em novembro de 2021. Desde a morte da mãe, Léo mora com a avó materna, Ruth Moreira, e vive sob guarda compartilhada entre ela e Murilo.

Segundo o colunista Leo Dias, o processo foi aberto no último dia 11, após Murilo tentar, sem sucesso, um acordo amigável para assumir a guarda do menino. Diante da negativa da ex-sogra, ele optou por recorrer à Justiça.

A disputa ocorre em meio a um histórico delicado. Após a perda da mãe, Léo passou a viver sob os cuidados diretos de Dona Ruth, com quem permaneceu até hoje. Desde então, Murilo vinha mantendo a guarda compartilhada e convivência ativa com o filho.

Com a repercussão do caso, Murilo Huff se manifestou publicamente. Em uma série de postagens nos stories do Instagram, ele afirmou que não está tentando afastar o filho da família materna.

‌



“Muito triste ver as pessoas criando histórias sem saber a verdade. Eu nunca pediria a guarda unilateral sem motivos. Infelizmente não posso expor todas as provas e fatos que eu tenho, pois está em segredo de Justiça. Mas a verdade prevalecerá!”, escreveu.

O cantor reforçou que a decisão foi tomada por causa do que descobriu nos últimos meses. “Entendam que, para mim, o mais confortável seria ficar calado. Mas diante de tudo que eu descobri nos últimos meses, a prioridade agora é o bem-estar do meu filho. Tomei essa decisão por um bem maior. Não julguem sem conhecer a história por completo.”

‌



Ainda nas redes sociais, ele fez questão de frisar que não deseja cortar os laços da criança com a família da mãe. “Não tenho a intenção, nunca quis e não quero afastá-lo da família materna”, escreveu em letras maiúsculas.

Murilo também afirmou que, apesar da rotina intensa de shows, é um pai presente. “No último ano fiz uma média de 13 shows por mês, dos quais mais de 50% eu saí à noite e dormi em casa. Meu filho convive todos os dias comigo, e com a minha família.”

‌



No campo jurídico, o pedido de guarda unilateral é previsto no Código Civil e pode ser concedido quando o juiz entende que é do melhor interesse da criança estar sob responsabilidade exclusiva de um dos responsáveis legais. A decisão leva em conta fatores como vínculos afetivos, estabilidade emocional, condições morais e materiais. Também é possível que o juiz conceda uma tutela provisória, caso haja urgência e risco de dano à criança.

Nota da assessoria de Murilo Huff:

“Murilo Huff irá respeitar o segredo de justiça. A única informação que tem a dizer é sobre seu desejo de exercer plenamente seu papel de pai, criando seu filho ainda mais de perto, e isso não significa afastá-lo da família da mãe. Em respeito ao filho que num futuro próximo terá acesso a tudo isso, Murilo não entrará em mais detalhes.”

Nota da assessoria jurídica de Ruth Moreira, representada pelo advogado Robson Cunha:

“Em razão das recentes publicações na imprensa sobre a ação judicial envolvendo a alteração do regime de guarda compartilhada para guarda unilateral do Léo, informamos que o processo tramita sob segredo de justiça, conforme previsto na legislação brasileira, especialmente para a proteção da criança e de sua privacidade.

Reforçamos ainda que a única preocupação da D. Ruth será sempre a preservação do bem-estar emocional, psicológico e físico do Léo, razão pela qual não irá fazer nenhuma exposição desse caso nesse momento.

Confiamos plenamente na atuação do Poder Judiciário e reiteramos nosso compromisso com o melhor interesse da criança, que deve ser sempre o centro de qualquer decisão.

Lembrem-se que o Léo, apesar da pouca idade, já passou por muitos sofrimentos e gostaríamos de poupá-lo de mais esse momento difícil. Portanto, solicitamos a todos a responsabilidade e sensibilidade ao tratar do tema, evitando qualquer exposição indevida do Léo.”

