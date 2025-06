Mãe de Marília Mendonça acusa Murilo Huff de não pagar pensão: ‘Não posso me calar’ Dona Ruth diz que cuida do neto desde o nascimento e nega má gestão do patrimônio deixado pela filha Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 24/06/2025 - 13h30 (Atualizado em 24/06/2025 - 13h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dona Ruth afirmou que Murilo Huff nunca pagou pensão ao filho Reprodução/Instagram/@donaruthoficial

A disputa pela guarda do pequeno Léo, filho da cantora Marília Mendonça, acaba de ganhar mais um capítulo tenso — e quem resolveu soltar o verbo foi ninguém menos que Dona Ruth Moreira, mãe da artista e avó da criança. 😱

Nesta terça-feira (24), Dona Ruth usou os stories do Instagram para rebater o pedido de guarda unilateral feito por Murilo Huff e fazer acusações sérias contra o ex-genro.

Em um desabafo, ela relembrou todo o cuidado que tem com o neto desde que ele nasceu — e, principalmente, depois da trágica morte de Marília.

“Eu sempre cuidei do ‘bem-estar’ do meu neto. Desde o dia em que ele nasceu até o dia de hoje, nunca lhe faltou amor, cuidado... Já passamos por diversos momentos difíceis. Lembro que a própria diabetes do Léo foi diagnosticada a partir de uma suspeita levantada por mim, pois, por conhecê-lo a fundo, sabia que algo não estava bem com a saúde do meu neto após o falecimento da minha filha”, afirmou.

‌



Mas o trecho que mais chamou atenção — e que causou verdadeiro rebuliço nas redes sociais — foi quando ela falou sobre pensão: “O Léo nunca recebeu nenhum centavo de pensão do pai, mas jamais ataquei a integridade dele. Pelo contrário, sempre defendi que o Léo respeitasse e amasse o pai dele.”

Dona Ruth também respondeu às acusações que circularam sobre o patrimônio deixado por Marília. “Quanto ao patrimônio do Léo, podem ter certeza de que este está sendo muito bem protegido, inclusive submetido a prestação de contas na ação de inventário do patrimônio que a minha filha deixou e que está até hoje em andamento”, completou.

‌



E o desabafo continuou com uma mensagem direta sobre os valores que pretende ensinar ao neto: “Educo meu neto para que seja um homem de verdade, com valores morais e éticos acima de tudo. Que ame o próximo independentemente de cor ou raça. Vou lutar contra tudo aquilo que for contrário a esses valores, seja por parte de quem quer que seja.”

Por fim, ela mandou um recado atravessado: “A verdade um dia será apresentada e tenho a certeza de que a justiça será feita. Em respeito ao meu neto e seguindo a determinação judicial, não vou manifestar tudo agora. Mas não posso me calar diante de atitude tão desumana com uma mulher, mãe e avó.”

‌



Se é tudo pelo bem da criança, o barraco tá bem adulto, né? 👀

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.