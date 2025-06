Entenda toda a treta envolvendo Murilo Huff e mãe de Marília Mendonça pela guarda de Léo Cantor se defendeu nas redes sociais após críticas e Dona Ruth mandou indireta misteriosa em meio à disputa judicial Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 24/06/2025 - 11h16 (Atualizado em 24/06/2025 - 11h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Murilo Huff e Dona Ruth estão disputando a guarda de Léo Reprodução/Instagram/@murilohuff/@donaruthoficial

A treta familiar que envolve o cantor Murilo Huff, a mãe de Marília Mendonça, Dona Ruth Moreira, e o pequeno Léo, de 5 anos, ganhou novos capítulos intensos nas redes sociais — e, claro, o Blog da Fabíola Reipert está de olho em tudo!

Murilo, de 29 anos, decidiu se pronunciar na noite da última segunda-feira (23) após as críticas que começou a receber por ter entrado com um pedido de guarda unilateral do filho. Ele abriu o coração nos stories do Instagram e se mostrou visivelmente abalado com a repercussão do caso.

“Muito triste ver as pessoas criando histórias sem saber a verdade. Eu nunca pediria a guarda unilateral sem motivos. Infelizmente não posso expor todas as provas e fatos que eu tenho, pois está em segredo de justiça. Mas a verdade prevalecerá!”, disparou.

E ele ainda foi claro ao dizer que não quer afastar Léo da família materna: “NÃO TENHO A INTENÇÃO, NUNCA QUIS E NÃO QUERO afastá-lo da família materna”, escreveu em letras garrafais.

‌



Murilo contou que preferia ficar calado, mas tomou a decisão pensando no bem do filho.

“Entendam que, para mim, o mais confortável seria ficar calado. Mas diante de tudo que eu descobri nos últimos meses, a prioridade agora é o bem-estar do meu filho. Tomei essa decisão por um bem maior. Não julguem sem conhecer a história por completo”, disse o sertanejo.

‌



Para encerrar o desabafo, ele respondeu às críticas sobre sua presença na vida do menino: “No último ano fiz uma média de 13 shows por mês, dos quais mais de 50% eu saí à noite e dormi em casa. Meu filho convive TODOS OS DIAS comigo, e com a minha família”.

🚨 Enquanto isso, Dona Ruth, que cuida de Léo desde a morte precoce de Marília Mendonça em 2021, também se manifestou. Em nota oficial, ela pediu que respeitem o momento delicado:

‌



“Lembrem-se que o Léo, apesar da pouca idade, já passou por muitos sofrimentos e gostaríamos de poupá-lo de mais esse momento difícil. Portanto, solicitamos a todos a responsabilidade e sensibilidade ao tratar do tema, evitando qualquer exposição indevida do Léo.”

E não parou por aí! Na mesma noite, ela postou um vídeo simbólico arrancando ervas daninhas de um vaso e soltou a seguinte frase cheia de indireta: “Quem planta com lágrimas, com alegria vai colher seus frutos”.

O climão tomou conta até entre os bastidores da família: os fãs perceberam que Dona Ruth e Zaida Huff, avós do menino por parte materna e paterna, pararam de se seguir no Instagram. Será que o barraco é maior do que parece?

Quem também se pronunciou foi a namorada de Murilo, a influenciadora Gabriela Versiani. Primeiro, ela repostou o desabafo do amado e se declarou:

“Você é um ser humano admirável, amor! Nunca deixe que ninguém te faça duvidar disso. Eu, sua família e seus amigos estamos com você. E seu filho, lá na frente, vai se orgulhar muito de tudo isso, não tenha dúvidas”.

No entanto, ela foi além e citou até Marília Mendonça... “Eu não sou mãe ainda, mas, como mulher e como alguém que tem um amor incondicional pelo Léo, acredito que a Marília esteja orgulhosa lá de cima de te ver enfrentando tudo isso pelo bem maior de você”.

Ela completou: “Eu te amo e tenho muito orgulho do pai incrível que você é. Deus sabe de tudo e isso que importa. Ele está com você”.

💥 E como nada escapa do olhar dos fãs, Gabriela ainda curtiu uma publicação que levantava a hipótese de que o motivo real do pedido de guarda de Murilo seria a forma como os bens do menino estariam sendo administrados pela família de Marília, especialmente por Dona Ruth.

No dia seguinte, a avó de Léo apareceu nas redes sociais em clima de aconchego, dormindo ao lado do neto, em meio à disputa.

Enquanto o processo corre em segredo, as indiretas correm soltas nas redes… 🐍

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.