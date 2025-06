Ex-namorada de MC Estudante denuncia agressões e expõe vídeo em que é ameaçada com faca por ele Madu Paim relatou ter sofrido diversos tipos de violência e afirmou já ter buscado apoio jurídico Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 24/06/2025 - 10h01 (Atualizado em 24/06/2025 - 10h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Madu Paim denunciou MC Estudante por agressões Reprodução/Instagram/@madupaim

Um caso muito sério veio à tona, na última segunda-feira (23), envolvendo o rapper MC Estudante. A influenciadora Madu Paim, ex-namorada do artista, denunciou publicamente uma série de violências que teria sofrido durante o relacionamento com ele.

Por meio do Instagram, Madu compartilhou um vídeo em que aparece sendo ameaçada com uma faca. De acordo com ela, o homem que aparece nas imagens seria o próprio cantor.

No relato comovente, a influenciadora revelou que sofreu calada por muito tempo, por medo e pelas constantes ameaças.

“Eu me calei por muito tempo e passei por muitas ameaças, agressões, invasões ao meu domicílio, perseguição, violência sexual, violência doméstica, violência patrimonial e violência psicológica”, declarou em seus stories.

‌



E o caso pode ser ainda mais grave. Madu afirmou que não foi a única vítima do funkeiro.

“Todas sofreram agressões, tentativa de homicídio e violência sexual”, disse ela, se referindo a outras quatro mulheres que também estariam denunciando comportamentos violentos por parte de MC Estudante.

‌



Segundo Madu, ela já buscou apoio jurídico: “Já tomei as medidas legais e outras pessoas também estão se encaminhando para isso”.

Até o momento, MC Estudante não se pronunciou oficialmente sobre as acusações.

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.