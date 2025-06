Filho de Marília Mendonça toca música da mãe e emociona fãs: ‘Vai continuar o legado’ Registro foi postado por Dona Ruth, mãe da cantora, e fez a internet se derreter com o talento de Léo Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 22/06/2025 - 14h09 (Atualizado em 22/06/2025 - 14h09 ) twitter

Filho de Marília Mendonça emocionou fãs ao tocar 'Apaixonadinha' em um cajón Reprodução/Instagram/@donaruthoficial

Léo, filho de Marília Mendonça com o cantor Murilo Huff, emocionou os fãs da eterna Rainha da Sofrência ao surgir tocando “Apaixonadinha”, sucesso de Marília com Léo Santana. 😍

O vídeo foi compartilhado, na última sexta-feira (20), por Dona Ruth, avó coruja e mãe da cantora. No registro, o pequeno aparece tocando cajón, o mesmo instrumento usado por Marília na turnê Todos os Cantos, em 2019.

“Puxou a mamãe, muito inteligente”, escreveu Ruth no post, que logo viralizou nas redes sociais.

Nos comentários, os fãs se derreteram com a cena: “Vai continuar o legado da mamãe dele quando crescer”, comentou uma seguidora. Já outra previu o futuro artístico do menino: “Tenho certeza que vamos ter um artista, músico ou cantor”.

‌



Agora, todo mundo só consegue pensar: será que Léo vai seguir mesmo os passos da mãe? O talento, pelo visto, ele já tem de sobra! 👀

