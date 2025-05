Entenda o caso da influenciadora esfaqueada pelo namorado durante live em SP Agressor deu nove facadas na companheira ao vivo; vítima está internada em estado estável Famosos e TV|Do R7 20/05/2025 - 18h38 (Atualizado em 20/05/2025 - 18h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A influenciadora Luna Ambrozevicius tem mais de 200 mil seguidores no Instagram Reprodução/Instagram/luna_mtafe

A influenciadora digital Luna Ambrozevicius Abrahão, conhecida por seus mais de 200 mil seguidores no Instagram, foi atacada pelo namorado durante uma transmissão ao vivo em sua rede social, na última segunda-feira (19). O agressor desferiu nove facadas contra a jovem, que permanece internada em estado estável.

Segundo publicações no perfil de Luna, que é mãe de uma menina, o relacionamento do casal já vinha marcado por conflitos. No domingo (18), Luna sofreu agressões físicas do namorado e decidiu romper o relacionamento. Insatisfeito com o término, o homem voltou no dia seguinte e cometeu a tentativa de feminicídio.

Durante a live, os seguidores assistiram, chocados, às cenas da casa ensanguentada e aos ferimentos sofridos pela influenciadora, que recebeu seis golpes nas costas, além de perfurações na mão, no pé e na orelha. Imediatamente após o ataque, Luna foi socorrida e levada ao hospital.

‌



Nesta terça-feira (20), estavam previstas cirurgias na mão e no pé da influenciadora para tratar os ferimentos causados pelas facadas. Apesar da gravidade, os médicos classificaram seu quadro como estável.

‌



Internautas relataram que o relacionamento era conturbado e violento. Vídeos compartilhados anteriormente mostravam discussões intensas entre o casal, inclusive com destruição de objetos pessoais de Luna. Muitos seguidores manifestaram esperança de que o ataque fosse o fim da relação abusiva.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5