Entenda o que é síndrome nefrótica, doença da filha de Junior Lima Sintomas mais comuns incluem inchaço, urina com espuma, e perda de apetite Famosos e TV|Do R7 22/07/2025 - 14h57 (Atualizado em 22/07/2025 - 14h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Junior Lima e Monica Benini afirmaram que a agenda de shows do artista será mantida Reprodução/Instagram/@junior_oficial

O cantor Junior Lima e a influenciadora Monica Benini anunciaram nesta terça-feira (22) que a filha Lara, de 3 anos, foi diagnosticada com síndrome nefrótica, uma condição rara que compromete o funcionamento dos rins. A doença foi descoberta após a criança apresentar inchaço nos olhos, inicialmente confundido com um quadro alérgico.

RESUMO DA NOTÍCIA Junior Lima e Monica Benini anunciaram que a filha Lara, de 3 anos, foi diagnosticada com síndrome nefrótica.

A doença afeta a função renal, com inchaço como um dos principais sintomas.

Lara está em tratamento e responde bem à medicação, mas requer vigilância médica contínua.

Os pais destacaram a importância do diagnóstico precoce e mantiveram a agenda de shows do cantor. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O casal tornou a informação pública por meio das redes sociais. Segundo eles, a filha está em tratamento, sob acompanhamento médico, e apresenta boa resposta à medicação. Eles decidiram compartilhar a situação como forma de alertar outros pais sobre a importância do diagnóstico precoce.

O que é a síndrome nefrótica?

A doença afeta a capacidade dos rins de filtrar o sangue de forma adequada. Um dos principais sintomas é a perda de proteínas pela urina, o que leva à retenção de líquidos e causa inchaço, principalmente ao redor dos olhos, nas pernas e no abdômen.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, a doença pode ter diversas origens. Na maioria dos casos, não há causa definida. Outras possibilidades incluem mutações genéticas, infecções, doenças autoimunes e uso de certos medicamentos.

‌



O diagnóstico é feito por exames de sangue e urina. Em casos leves, os sintomas podem ser discretos. No caso da filha de Junior Lima, os pais notaram apenas inchaço ao redor dos olhos. Após exames, veio a confirmação da síndrome.

Os sintomas mais comuns incluem inchaço, urina com espuma, cansaço, perda de apetite, ganho rápido de peso e infecções recorrentes. Em alguns casos, pode haver aumento da pressão arterial. Os médicos também chamam atenção para sinais indiretos, como anemia sem deficiência de ferro, sede em excesso e infecções urinárias de repetição, que podem indicar problemas renais e devem ser investigados.

‌



Qual o tratamento?

O tratamento envolve medicamentos para reduzir a inflamação e controlar a perda de proteínas, além de ajustes na alimentação e acompanhamento constante. Segundo os pais, Lara está em remissão, fase em que os sintomas desaparecem, mas que exige vigilância médica contínua. Em quadros mais graves, quando há perda irreversível da função renal, pode haver necessidade de diálise ou transplante, o que não é o caso da filha do cantor.

Junior Lima e Monica Benini afirmaram que a agenda de shows do artista será mantida. Eles agradeceram as mensagens de apoio e reforçaram o alerta para que pais fiquem atentos a alterações na saúde dos filhos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp