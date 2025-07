Junior Lima e Monica Benini revelam que filha de 3 anos foi diagnosticada com condição rara Casal contou que Lara sofre de síndrome nefrótica, condição que afeta os rins Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 22/07/2025 - 12h47 (Atualizado em 22/07/2025 - 12h51 ) twitter

Filha de Junior Lima e Monica Benini foi diagnosticada com síndrome rara Reprodução/Instagram/@junior_oficial

O cantor Junior Lima, irmão de Sandy, emocionou os fãs na manhã desta terça-feira (22) ao revelar nas redes sociais que está passando por um momento delicado em família. A filha dele com Monica Benini, a pequena Lara, de apenas 3 anos, foi diagnosticada com síndrome nefrótica, uma condição rara que afeta os rins.

Em um texto sincero postado no Instagram, o cantor abriu o coração: “Viemos aqui conversar com vocês sobre um assunto muito importante. Nossa filha, Lara, foi recentemente diagnosticada com síndrome nefrótica, uma condição rara que afeta os rins e que ainda é pouco conhecida. Essa notícia nos pegou de surpresa, mas estamos encarando com muito amor e força. Ela já está em tratamento e está respondendo super bem, sendo acompanhada por médicos incríveis, com um progresso positivo!”, escreveu.

Junior ainda explicou o motivo da exposição do quadro de saúde da filha: “Queremos aproveitar para alertar todas as famílias sobre as síndromes raras e a importância do diagnóstico precoce. Se você notar algo fora do comum com a saúde do seu filho, não hesite em buscar orientação médica. A identificação rápida faz toda a diferença!”

Mesmo com tudo isso, os fãs podem ficar tranquilos — os compromissos de trabalho continuam. “Pedimos que enviem boas vibrações e orações pra Larinha. Por aqui, estamos tomando todos os cuidados necessários, e a força de vocês será super importante pra gente. Os shows da solo tour vão acontecer, seguindo todos os protocolos médicos recomendados. Vamos viver cada momento com muita segurança e amor! Muito obrigado por estarem com a gente nesse momento.”

Monica e Junior também contaram como descobriram a doença. No início, tudo parecia apenas uma reação alérgica: “Pouco tempo atrás, a gente começou a suspeitar que a Lara estava com uma alergia. O olho dela inchava, então a gente a levou ao médico. Ela chegou a tomar medicação, mas começamos a investigar o que estava causando isso, e pouco tempo depois descobrimos que se tratava de uma doença: a síndrome nefrótica”, contou Monica.

Junior completou com um desabafo de pai: “É uma síndrome que afeta os rins, é muito sério, se não tratado. O tratamento é muito intenso, com remédio bem forte e nem toda criança responde a esse tratamento, então a gente passou por um período muito tenso em que a gente não sabia como seria. Graças a Deus, a Lara respondeu bem ao tratamento. Ela está super bem, está se recuperando, está em remissão, então, a gente está falando de um lugar já um pouco mais tranquilo, aliviado e confiante.”

Veja o vídeo de Junior e Monica Benini na íntegra:

