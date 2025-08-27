Esposa de Bruce Willis se emociona ao falar sobre demência do ator: ‘É a risada’ Durante a entrevista, a modelo Emma Heming lembrou que percebeu sinais da condição do ator antes da confirmação médica Famosos e TV|Do R7 27/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 27/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Emma Heming Willis compartilhou momentos emocionantes com Bruce Willis, diagnosticado com demência frontotemporal.

Ela relatou que há lampejos de seu carisma, como a risada e o brilho nos olhos, que desaparecem rapidamente.

A condição foi inicialmente diagnosticada como afasia, levando Bruce a se aposentar do cinema.

Emma expressou gratidão por ainda ter Bruce ao seu lado, apesar das dificuldades enfrentadas pela doença. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Emma Heming Willis fala sobre seu marido Bruce Willis em programa da TV americana Reprodução/Youtube/Good Morning America

Emma Heming Willis falou sobre os momentos em que ainda reconhece traços da personalidade do marido, Bruce Willis, diagnosticado com demência frontotemporal (DFT). Em entrevista a Diane Sawyer exibida no programa Good Morning America nesta terça-feira, 26 de agosto, ela contou que a família presencia lampejos do carisma que sempre marcou a vida do ator.

“É a risada dele, né? Ele tem uma risada tão gostosa”, disse Emma, de 47 anos. “E às vezes você vê aquele brilho nos olhos dele, aquele sorrisinho. Eu simplesmente me transporto.” Emocionada, ela acrescentou que esses instantes desaparecem rapidamente. “E é difícil de ver, porque esses momentos aparecem e depois desaparecem.”

A família de Bruce Willis anunciou em março de 2022 que o ator havia sido diagnosticado com afasia, distúrbio de linguagem que o levou a se aposentar do cinema. Um ano depois, em fevereiro de 2023, Emma revelou o diagnóstico de demência frontotemporal.

Durante a entrevista, a modelo, autora e ativista lembrou que percebeu sinais da condição antes da confirmação médica. “Para alguém que era muito falante e muito engajado, ele era apenas um pouco mais quieto. E quando a família se reunia, ele meio que derretia um pouco”, relatou. “Ele parecia um pouco distante, muito frio. Não como Bruce, que é muito afetuoso e carinhoso. Ir completamente para o oposto disso era alarmante e assustador.”

‌



Emma contou ainda que acredita que o ator não chegou a entender completamente o que se passava com sua saúde. “Não acredito que meu marido alguma vez tenha conectado os pontos”, disse. Sobre sua própria reação ao diagnóstico, ela recordou: “Eu só lembro de ouvir isso e não ouvir mais nada. Era como se eu estivesse em queda livre”.

Segundo Emma, a condição pode ser confundida com outros quadros clínicos. “A DFT pode ser diagnosticada como transtorno bipolar, crise de meia-idade, depressão. Muitos médicos não sabem nada sobre a doença”, afirmou.

‌



Mesmo diante das dificuldades, ela disse manter um sentimento de gratidão. “Sou grata por meu marido ainda estar aqui”, declarou. Emma, que lança em setembro o livro “The Unexpected Journey”, é mãe de Mabel, de 13 anos, e Evelyn, de 11, filhas que teve com o ator de 70 anos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Perguntas e Respostas ### Qual é a condição de saúde de Bruce Willis? ### Qual é a condição de saúde de Bruce Willis? Bruce Willis foi diagnosticado com demência frontotemporal (DFT), uma condição que afeta a linguagem e o comportamento. Em março de 2022, sua família anunciou que ele também tinha afasia, um distúrbio de linguagem que o levou a se aposentar do cinema. ### Como Emma Heming Willis descreve os momentos em que Bruce ainda demonstra sua personalidade? ### Como Emma Heming Willis descreve os momentos em que Bruce ainda demonstra sua personalidade? Emma Heming Willis mencionou que, apesar da condição, ainda há lampejos da personalidade de Bruce, como sua risada e o brilho nos olhos. Ela expressou que esses momentos são breves e emocionantes, mas desaparecem rapidamente. ### Quais sinais Emma percebeu antes do diagnóstico de Bruce? ### Quais sinais Emma percebeu antes do diagnóstico de Bruce? Emma notou que Bruce, que sempre foi muito falante e engajado, começou a se tornar mais quieto e distante. Ela descreveu que ele parecia "derreter" em reuniões familiares, o que era alarmante, pois não condizia com seu comportamento afetuoso e carinhoso habitual. ### O que Emma acredita sobre a compreensão de Bruce sobre sua saúde? ### O que Emma acredita sobre a compreensão de Bruce sobre sua saúde? Emma acredita que Bruce não chegou a entender completamente o que estava acontecendo com sua saúde. Ela comentou que ele nunca conectou os pontos sobre sua condição. ### Como Emma reagiu ao diagnóstico de Bruce? ### Como Emma reagiu ao diagnóstico de Bruce? Emma recordou que, ao ouvir o diagnóstico, sentiu como se estivesse em queda livre, sem conseguir processar a informação imediatamente. ### Quais são as dificuldades no diagnóstico da demência frontotemporal, segundo Emma? ### Quais são as dificuldades no diagnóstico da demência frontotemporal, segundo Emma? Emma explicou que a DFT pode ser confundida com outras condições, como transtorno bipolar, crise de meia-idade e depressão. Ela destacou que muitos médicos não têm conhecimento suficiente sobre a doença. ### Qual é a perspectiva de Emma diante da situação? ### Qual é a perspectiva de Emma diante da situação? Apesar das dificuldades, Emma expressou um sentimento de gratidão por Bruce ainda estar presente. Ela também mencionou que está lançando um livro chamado "The Unexpected Journey" e é mãe de duas filhas, Mabel e Evelyn, com Bruce.

