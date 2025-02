Estrela de reality dos EUA revela estar com ‘múltiplos tumores’ no cérebro Mellencamp apareceu nas redes sociais com a cabeça raspada e agradeceu pelo apoio que tem recebido Famosos e TV|Do R7 13/02/2025 - 16h35 (Atualizado em 13/02/2025 - 16h35 ) twitter

A apresentadora Teddi Mellencamp, de 43 anos, mais conhecida por participar de três temporadas de The Real Housewives of Beverly Hills, revelou estar com tumores cerebrais. Em setembro do ano passado, ela fez a remoção do 16º melanoma, um tipo de câncer de pele.

“Ontem a dor era insuportável e exigiu hospitalização”, Mellencamp escreveu em sua página do Instagram na quarta-feira (12) sobre suas “dores de cabeça severas e debilitantes”. “Após uma tomografia computadorizada e ressonância magnética, os médicos encontraram múltiplos tumores no meu cérebro, que eles acreditam que estão crescendo há pelo menos 6 meses.”

Nos stories, Teddi apareceu com a cabeça raspada para realizar o procedimento de remoção dos tumores.

“Sou abençoada por estar cercada por meus filhos, família, amigos, médicos, enfermeiras e cirurgiões que estão fazendo tudo o possível para me devolver à saúde. Obrigado a todos que entraram em contato e a todos que me apoiaram ao longo desta jornada”, escreveu.

A notícia sobre os tumores cerebrais surgiu cerca de uma semana depois de Mellencamp compartilhar uma foto no Instagram de uma cicatriz de suas cirurgias de melanoma — que se estendia do ombro até as costas — para comemorar o Dia Mundial do Câncer.

“É #DiaMundialdoCâncer, então gostaria de lembrá-los de agendar seus exames de pele”, ela escreveu, em 4 de fevereiro.