‘Eu me assusto todo dia com o carinho dos fãs’, diz Péricles

Péricles celebrou o engajamento do público nos trabalhos dele Reprodução/Instagram @pericles

Durante entrevista ao podcast Prosperidade 360º, da cantora Luiza Possi, Péricles contou que depois de alguns anos de carreira, ele e a mulher, Lidiane Faria, começaram a trabalhar juntos.

“Em um dado momento, depois que a gente casou, ela viu que existia uma necessidade imensa de estar comigo todo tempo, olhando de perto o que seria o rumo da minha carreira, da nossa carreira. E ela assumiu hoje, junto com uma equipe maravilhosa, as rédeas da minha carreira. É muito bom. Esse apoio é importante, ninguém vai querer que dê mais certo do que nós, que estamos ali envolvidos”, declarou o artista.

“Eu vivi todas as modalidades possíveis e imagináveis e hoje quero viver essa modalidade com a minha esposa, com a minha equipe reunida e pensando o que a gente vai fazer para o nosso trabalho. E tem dado tão certo que os números estão aí pra provar né?”, celebra.

Péricles, inclusive, confessa que não se acostuma com todo esse amor e carinho dos fãs: “São números bons de engajamento, que é o mais importante. A gente vê que com o número que a gente tem nas redes sociais, nas plataformas digitais, a gente consegue fazer a diferença. Eu me assusto todo dia [com o carinho dos fãs] e acho um barato, porque é legal, né?”.

Assista ao bate-papo completo

